Juegos Bonaerenses: San Pedro suma oros en Salto en Largo y Taekwondo y clasifica a varias semifinales

La delegación de San Pedro tuvo una tercera jornada exitosa en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, obteniendo nuevas medallas de oro y asegurando su presencia en instancias decisivas de varias disciplinas colectivas e individuales que se disputarán mañana.

Entre los resultados más resonantes, Ruth Mansilla se consagró campeona y obtuvo la medalla de oro en la prueba de Salto en Largo Sub 15 Motor. El Taekwondo también brilló con la presea dorada de Pía Pacheco. En la misma disciplina, Brando Borordo, Candelaria De la Fuente y Martina Borda sumaron medallas de plata al alcanzar el segundo puesto.

El medallero sampedrino se completó con dosen la disciplina Chinchón, yen Patín, donde Alondra Degliantoni también tuvo una destacada participación.

En Ajedrez,se mantiene en la cima de la categoría Sub 18 Femenino tras ganar su partida, con las dos rondas finales programadas para la próxima jornada.

En los deportes de conjunto, la delegación mostró una gran performance:

Sóftbol Sub 16 masculino logró una victoria clave que lo clasificó a semifinales.

Fútbol Playa empató 5 a 5 y aseguró su pase a las semifinales.

Futsal ganó 4 a 1 y también accedió a las semifinales.

Básquet se impuso en su partido y estará en las semifinales.

Pelota Paleta superó a Lezama por un doble 15-3 y 15-5, clasificando a la instancia de semifinales.

Fútbol PCD Sub 16 Nivel B goleó 9 a 1 y se metió en semifinales.

Además, en Lucha Olímpica, Naara Lezcano ganó por superioridad técnica y avanzó a la final de su categoría.

La Natación también aportó múltiples finalistas: Valentina Boari (200 metros libre Sub 14), Tobías Gelabert (50 metros libre Sub 16), Iñaki Iglesias (100 metros pecho) y Santino Alcón (100 metros mariposa) nadarán por medallas, junto a Ana Yeri, Brunella Carro, Mateo Girard y Santiago Peciña, quienes también clasificaron a finales.

La Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección de Deportes a cargo de Valentín Bravo, destacó "el compromiso y el excelente desempeño de todos los deportistas" y el "trabajo constante de las Escuelas Deportivas Municipales", reafirmando el "crecimiento del deporte sampedrino y el orgullo de representar a nuestra ciudad en la competencia más importante de la provincia".