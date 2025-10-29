Jubilados Autoconvocados continúan con su lucha y volvieron a reunirse en Plaza Belgrano

Los Jubilados Autoconvocados de la agrupación "Cachi Scipioni" volvieron a reunirse en la plaza Belgrano, en la continuidad de la lucha que iniciaron hace más de un año en reclamo por la restitución de sus derechos y mejoras en sus haberes.

El grupo decidió, una vez más, dejar micrófono abierto para que hicieran uso de la palabra aquellos que así lo desearan.

Al tiempo que se registraba una nueva represión a los jubilados y pensionados que manifestaban en la ciudad de Buenos Aires, los manifestantes también expresaron su preocupación y advirtieron por las posibles consecuencias de la reforma previsional impulsada por el gobierno, que podría elevar la edad jubilatoria y cambiar los mecanismos de aportes.



