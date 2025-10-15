Joven de 19 años aprehendida por apedrear una casa y agredir a la policía

Una joven de 19 años fue aprehendida este martes en San Pedro luego de ser sorprendida arrojando piedras contra el frente de una vivienda y resistirse violentamente a la intervención policial. La Justicia la imputó por el delito de "Daño".

El hecho se registró en horas del mediodía en una casa ubicada en calle Auli Bis al 200, tras un alerta del servicio de emergencias 911. Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro se dirigió al lugar, donde constató la veracidad de la denuncia.

Según se detalló, los efectivos observaron a la joven "en un evidente estado de alteración y agresividad", profiriendo gritos e insultos a viva voz y continuando con el arrojo de elementos contundentes contra el domicilio.

La situación se agravó cuando los uniformados intentaron identificarla. La joven se tornó violenta, "abalanzándose sobre el personal policial con intenciones de agredirlos", informaron fuentes de la fuerza.

Ante esta agresión, los efectivos procedieron a reducir y aprehender a la joven, quien fue trasladada a la dependencia policial.

En la causa interviene la U.F.I. N° 7 de San Pedro, a cargo de la Agente Fiscal Dra. María del Valle Viviani, quien dispuso la imputación de la mujer por el delito de "Daño". La aprehendida quedó a disposición de la justicia.