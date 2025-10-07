Joven aprehendido con marihuana en su poder durante un operativo de la UTOI

Con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo profesional del personal de salud, el Hospital Privado SADIV anunció la realización del Congreso de Enfermería 2025 . El encuentro tendrá lugar el próximo 15 de noviembre , en el auditorio de la institución, ubicado en Av. Sarmiento 2795. La jornada se desarrollará de 08:00 a 18:00 horas bajo el lema: " Cuidados humanizados como eje transversal en la práctica profesional " .
Un joven de 24 años fue aprehendido ayer por la tarde en el barrio Fonavi I de esta ciudad, en un operativo conjunto que concluyó con el secuestro de estupefacientes.
La detención fue realizada por personal de la dependencia policial local en colaboración con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.
Durante la intervención, los efectivos lograron interceptar al masculino, encontrando en su poder dos "bagullos" de marihuana y un cigarrillo semi combustionado de la misma sustancia. El pesaje total de la droga incautada alcanzó los 2,1 gramos.
La Fiscalía local tomó intervención en la causa por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes). Tras las diligencias de rigor, la autoridad judicial dispuso la notificación de la causa al aprehendido y su posterior recuperación de la libertad.
