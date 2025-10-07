Joven aprehendido con marihuana en su poder durante un operativo de la UTOI

Un joven defue aprehendido ayer por la tarde en el barriode esta ciudad, en un operativo conjunto que concluyó con el secuestro de estupefacientes.

La detención fue realizada por personal de la dependencia policial local en colaboración con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.

Durante la intervención, los efectivos lograron interceptar al masculino, encontrando en su poder dos "bagullos" de marihuana y un cigarrillo semi combustionado de la misma sustancia. El pesaje total de la droga incautada alcanzó los 2,1 gramos.

La Fiscalía local tomó intervención en la causa por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes). Tras las diligencias de rigor, la autoridad judicial dispuso la notificación de la causa al aprehendido y su posterior recuperación de la libertad.