Jornada de estimulación cognitiva para la reinauguración del Centro de Salud de Vuelta de Obligado

La Municipalidad llevará a cabo este domingo 2 de noviembre una jornada abierta a la comunidad denominada “La Kermés de Obligado” en la localidad de Vuelta de Obligado, que servirá de marco para la inauguración de la reestructuración del Centro de Salud local.

El encuentro se realizará en el quincho de jubilados, ubicado frente a la Plaza Santiago Moreira. Las actividades comenzarán a primera hora de la mañana y se extenderán durante toda la jornada.

La propuesta combina actividades de estimulación cognitiva, recreación y promoción de la salud, y es organizada de manera articulada por las Secretarías de Salud, de Desarrollo Humano y de Desarrollo Económico del municipio.

A lo largo del día, los vecinos podrán participar de:

Juegos y clases para toda la familia.

Charlas y stands informativos permanentes a cargo de los equipos municipales.

El objetivo central de la jornada es impulsar acciones de prevención, acompañamiento y desarrollo local, fortaleciendo el tejido social de la comunidad de Obligado.

Como parte central del evento, se realizará la inauguración de la reestructuración del Centro de Salud de Vuelta de Obligado.

La obra permitirá que el Centro incorpore un shockroom (sala de shock) destinado a la atención inicial de pacientes en situaciones de emergencia. El equipo de mantenimiento del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa se encuentra ultimando los detalles para que el espacio quede operativo durante el transcurso de la jornada.

La actividad es coordinada por la Dra. Micaela Schiaffino y la Trabajadora Social (TS) Cintia Olivetto, junto a los equipos municipales de salud y desarrollo.