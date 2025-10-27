Jornada de emergencias médicas para fortalecer la respuesta local

La Municipalidad de San Pedro, a través de su Secretaría de Salud, organizará una Jornada de Emergencias Médicas este sábado 15 de noviembre con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta local ante situaciones críticas de salud y promover la actualización del personal.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 9 horas en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante, y contará con la presencia de disertantes médicos especializados en servicios de emergencia.
La jornada, orientada a la constante formación del personal de salud, busca presentar patologías de resolución en la emergencia y difundir las conductas médicas recomendadas específicamente para el ámbito local.
La Dra. Isabel Carrasco, Secretaria de Salud, tendrá a su cargo la apertura del evento, donde se abordarán en detalle diferentes casos y protocolos de actuación ante cuadros de urgencia.
Entre los temas centrales se encuentran: dolor torácico, Accidente Cerebrovascular (ACV), trauma de cráneo, arritmias, emergencias diabéticas y politraumatismos.
Las autoridades sanitarias destacaron que esta iniciativa apunta a optimizar la atención prehospitalaria y hospitalaria, asegurando una respuesta profesional y coordinada ante cualquier emergencia médica en la comuna.