Jornada de emergencias médicas para fortalecer la respuesta local

La Municipalidad de San Pedro, a través de su Secretaría de Salud, organizará unaeste sábado 15 de noviembre con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta local ante situaciones críticas de salud y promover la actualización del personal.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 9 horas en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante, y contará con la presencia de disertantes médicos especializados en servicios de emergencia.

La jornada, orientada a la constante formación del personal de salud, busca presentar patologías de resolución en la emergencia y difundir las conductas médicas recomendadas específicamente para el ámbito local.

La Dra. Isabel Carrasco, Secretaria de Salud, tendrá a su cargo la apertura del evento, donde se abordarán en detalle diferentes casos y protocolos de actuación ante cuadros de urgencia.

Entre los temas centrales se encuentran: dolor torácico, Accidente Cerebrovascular (ACV), trauma de cráneo, arritmias, emergencias diabéticas y politraumatismos.

Las autoridades sanitarias destacaron que esta iniciativa apunta a optimizar la atención prehospitalaria y hospitalaria, asegurando una respuesta profesional y coordinada ante cualquier emergencia médica en la comuna.