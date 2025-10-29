Investigan el hallazgo de un elemento similar a un artefacto explosivo en una escuela de Baradero

Foto TH Producciones

La Justicia Federal inició una investigación por el delito detras el hallazgo de un dispositivo que presentaba "similitud con aparato explosivo" en un establecimiento educativo de Baradero.

El incidente se registró este lunes en la Escuela N° 4135 Instituto Santiago Ferrari, ubicada en la intersección de las calles Thames y Bulnes.

Según el parte policial, personal de la Comisaría acudió al lugar luego de un llamado de alerta, donde la directora de la escuela indicó que se había encontrado el objeto extraño en un baño del establecimiento.

Inmediatamente, se activó el protocolo de seguridad y se procedió a la evacuación total de la escuela para resguardar la integridad de alumnos y docentes.

La investigación y el procedimiento de neutralización quedaron a cargo de la Brigada de Explosivos, que se trasladó al lugar en el móvil 45471, comandada por el Subcomisario Sunino Juan Manuel y secundado por el Oficial Principal Diego Vega.

Por orden del Juzgado Federal interviniente, el equipo especializado se hizo cargo del artefacto hallado para su análisis y descarte. La causa busca determinar la naturaleza del dispositivo y a los responsables de su colocación.