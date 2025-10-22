Intenso operativo de control vehicular resultó en el secuestro de 22 motocicletas

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, con el apoyo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense, llevó a cabo un operativo de control vehicular en distintos puntos del distrito que resultó en el secuestro de 22 motocicletas y la retención de tres automóviles.

Durante la jornada, las fuerzas de control fiscalizaron un total de 60 motocicletas. De ellas, 22 fueron secuestradas y puestas a disposición del Tribunal de Faltas. Cuatro de estas retenciones se debieron específicamente a la utilización de caños de escape antirreglamentarios, que generan ruidos molestos.

En el caso de los automóviles, se detuvo la marcha de alrededor de 50 vehículos, de los cuales tres fueron retenidos por la falta de documentación obligatoria y seguro para circular.

El operativo conjunto se enmarca en la política de la Secretaría de Seguridad del municipio para reforzar los controles en la vía pública, buscando garantizar el cumplimiento de las normativas de tránsito y contribuir a la seguridad vial en la ciudad. Fuentes municipales indicaron que este tipo de fiscalizaciones continuará realizándose de manera periódica y rotativa.