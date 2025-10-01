Intensa búsqueda de un joven que no pudo salir del agua en el riacho San Pedro

Prefectura Naval Argentina busca intensamente a un joven de 18 años que desapareció en aguas del riacho San Pedro en la tarde de este miércoles.

De acuerdo a las primeras informaciones, tres personas estaban pescando en la zona del antiguo muelle del Paseo Público, cuando dos de ellos se arrojaron al agua en una zona no habilitada, Un guardavidas que vio la situación desde el parque de calistenia logró rescatar a uno de ellos, aunque el otro quedó atrapado por la corriente.

Se aguardaba la llegada de buzos para profundizar la búsqueda subacuática, al tiempo que la policía continúa con las recorridas por la costa.

El operativo está supervisado por la Justicia y cuenta con la participación de Defensa Civil.



