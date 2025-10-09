Operativo DNI continuó este jueves en Santa Lucía y Doyle

  Un nuevo Operativo DNI , coordinado por el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Pedro, se desarrolló con gran éxito este jueves, facilitando el acceso a la documentación a los habitantes de las localidades rurales. El operativo comenzó en Santa Lucía , donde se registró una gran concurrencia de vecinos. Durante la jornada matutina, se realizaron más de cien trámites , incluyendo renovaciones de DNI, solicitudes de nuevos documentos y gestiones relacionadas con partidas, certificados y empadronamientos. El desarrollo de la actividad fue acompañado por el Delegado Municipal, Sergio Barrios , quien supervisó el trabajo de los equipos.

Inspecciones a campos de San Pedro y Baradero: Cuatro de cada diez trabajadores rurales no están registrados

 


Un operativo de fiscalización conjunto realizado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Ministerio de Trabajo bonaerense y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) reveló que el 40% de los empleados rurales relevados en establecimientos de San Pedro y Baradero se encuentra en condiciones de absoluta irregularidad.

El relevamiento, que se extendió durante dos días, abarcó un total de 332 trabajadores. Los resultados arrojaron que cuatro de cada diez estaban sin registro formal, evidenciando "la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales en el sector agropecuario", según planteó la entidad gremial que conduce José Voytenco.

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, los inspectores labraron 44 actas de infracción. Entre las fallas más graves se destacaron la ausencia de recibos de sueldo, la falta de entrega de ropa de trabajo, el pago de salarios inferiores a las resoluciones vigentes y la presencia de condiciones insalubres, como la carencia de baños y agua potable en los lugares de trabajo.

El operativo involucró a delegados y subdelegados de las cinco Delegaciones Regionales bonaerenses de UATRE, además de inspectores laborales.

Llamamiento a "cumplir con la normativa"

Al referirse a los resultados, Voytenco sostuvo que "este operativo no solo visibiliza las precariedades que aún persisten en el campo, sino que también refuerza nuestro compromiso gremial para garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores rurales".

Paralelamente, UATRE llevó a cabo una importante reunión provincial de fortalecimiento gremial en la región, encabezada por Natalia Sánchez Jáuregui, secretaria de Organización del sindicato, que contó con la presencia de secretarios y secretarias generales de la Delegación Buenos Aires Norte.

A través de un comunicado, el gremio reiteró su llamado a los empleadores a "cumplir con la normativa laboral vigente" y anunció que "acciones similares se replicarán en otras regiones del país". El sindicato, concluye el texto, "continúa trabajando incansablemente para erradicar la informalidad y promover un sector rural justo y equitativo".