Inspecciones a campos de San Pedro y Baradero: Cuatro de cada diez trabajadores rurales no están registrados

El relevamiento, que se extendió durante dos días, abarcó un total de 332 trabajadores. Los resultados arrojaron que cuatro de cada diez estaban sin registro formal, evidenciando "la necesidad urgente de fortalecer el cumplimiento de los derechos laborales en el sector agropecuario", según planteó la entidad gremial que conduce José Voytenco.

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, los inspectores labraron 44 actas de infracción. Entre las fallas más graves se destacaron la ausencia de recibos de sueldo, la falta de entrega de ropa de trabajo, el pago de salarios inferiores a las resoluciones vigentes y la presencia de condiciones insalubres, como la carencia de baños y agua potable en los lugares de trabajo.

El operativo involucró a delegados y subdelegados de las cinco Delegaciones Regionales bonaerenses de UATRE, además de inspectores laborales.

Llamamiento a "cumplir con la normativa"

Al referirse a los resultados, Voytenco sostuvo que "este operativo no solo visibiliza las precariedades que aún persisten en el campo, sino que también refuerza nuestro compromiso gremial para garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores rurales".

Paralelamente, UATRE llevó a cabo una importante reunión provincial de fortalecimiento gremial en la región, encabezada por Natalia Sánchez Jáuregui, secretaria de Organización del sindicato, que contó con la presencia de secretarios y secretarias generales de la Delegación Buenos Aires Norte.

A través de un comunicado, el gremio reiteró su llamado a los empleadores a "cumplir con la normativa laboral vigente" y anunció que "acciones similares se replicarán en otras regiones del país". El sindicato, concluye el texto, "continúa trabajando incansablemente para erradicar la informalidad y promover un sector rural justo y equitativo".