Iniciaron la intervención en mosaico de la Escalera de la Misericordia

Con una ceremonia de bendición a cargo del Padrey la presencia del Intendente, se dio inicio a la intervención artística en mosaico de la, un proyecto que busca transformarse en un nuevo punto de encuentro entre el arte, la espiritualidad y la comunidad, y que se integrará al Circuito de las Escaleras.

El hecho destacado fue la puesta en marcha de la obra de arte comunitario, que convierte a la escalera en un lienzo para las alumnas del Taller de Mosaico “Animate Vos Valés”, coordinado por la arquitecta María Luz Méndez.

El Padre Molfesa fue el encargado de bendecir el inicio de los trabajos, señalando el valor simbólico de la escalera como "reflejo del camino de la vida" y pidiendo por la protección del lugar.

La arquitecta Méndez, por su parte, expresó su "orgullo por el trabajo de sus alumnas y por el crecimiento de esta propuesta que promueve la creatividad y la participación vecinal". En este primer tramo de la intervención participan Mónica Alarcón, Marcela Berdun, María Elena Homar, Mechi Ramallo, Catalina Girándola, Carolina Lammle, María Luciana Aguilera, Ana Apertile, Vanesa Bracco y Pamela Laiseca.

El Intendente Salazar resaltó la importancia de fortalecer los talleres municipales como "espacios de formación, integración y expresión artística", y agradeció a las participantes, al Padre Molfesa y a los vecinos que se acercaron a compartir el comienzo de esta obra que "revaloriza el patrimonio local y el espíritu comunitario de San Pedro".