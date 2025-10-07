Incendio generalizado provocó importantes daños en una vivienda





Un incendio de grandes proporciones causó importantes daños materiales en una vivienda de cinco ambientes ubicada en la callede esta ciudad. El siniestro demandó la intervención de dos dotaciones de, quienes trabajaron intensamente para evitar que el fuego se propagara a casas linderas.

El jefe del operativo, Marcos Varela, brindó detalles sobre la compleja tarea de extinción. "Se trató de un incendio generalizado en vivienda de cinco ambientes, de los cuales tres agarraron fuego", precisó Varela, y agregó que la rápida intervención de las dotaciones fue crucial "para evitar que se propague a las otras dependencias o a casas linderas. Por eso la preocupación".

El trabajo de los bomberos se complicó por la densa humareda. "Se pudo hacer una parte de enfriamiento, pero se tuvo que trabajar con equipos autónomos porque el humo era mucho", explicó el jefe del operativo. Para asegurar el caudal de agua necesario, se debió operar con "un camión de ataque y un cisterna".

Varela indicó que la intervención total se extendió por "una hora y media" , ya que tras la extinción se realizaron tareas de remoción y enfriamiento. "Con una cámara térmica recorrimos la casa para ver qué temperatura tenía el lugar", señaló.



Al momento de la llegada de los servidores públicos, los ocupantes de la vivienda ya se encontraban a salvo. "A nuestro arribo la gente se encontraba fuera de la vivienda", confirmó Varela, quien además pudo constatar que "en el lugar vivía un matrimonio". No se reportaron heridos.











