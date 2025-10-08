Incautan 14 motocicletas en operativos de tránsito

Un operativo de tránsito conjunto realizado en la jornada de ayer por personal policial de la, efectivos dely agentes dedel municipio, culminó con la incautación depor diversas infracciones a la normativa vigente.

La acción se llevó a cabo durante la tarde en la intersección de las calles Pellegrini y Colón de la ciudad, donde se montó un puesto de control para la identificación selectiva de vehículos y ciudadanos.

Según fuentes oficiales, las incautaciones se debieron principalmente a la falta de documentación reglamentaria de los rodados. La medida se ampara en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Los vehículos retenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro, que interviene en la causa.