Incautan 14 motocicletas en operativos de tránsito

Aunque las averías en la red de gas se redujeron un 20 por ciento en los últimos tres años, Litoralgas advierte que la mitad de las roturas son provocadas por particulares que excavan sin precauciones.
Un operativo de tránsito conjunto realizado en la jornada de ayer por personal policial de la Comisaría, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y agentes de Inspección y Tránsito del municipio, culminó con la incautación de 14 motocicletas por diversas infracciones a la normativa vigente.
La acción se llevó a cabo durante la tarde en la intersección de las calles Pellegrini y Colón de la ciudad, donde se montó un puesto de control para la identificación selectiva de vehículos y ciudadanos.
Según fuentes oficiales, las incautaciones se debieron principalmente a la falta de documentación reglamentaria de los rodados. La medida se ampara en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.
Los vehículos retenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro, que interviene en la causa.
