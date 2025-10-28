Inauguraron un nuevo consultorio de salud mental en el Hospital de Gobernador Castro

El Hospital de Gobernador Castro, en el partido de San Pedro, inauguró un nuevo consultorio de Salud Mental con el objetivo de fortalecer la atención integral y la accesibilidad a este servicio esencial para la comunidad.

El acto de inauguración fue encabezado por la secretaria de Salud municipal, Dra. Isabel Carrasco, y la directora del Hospital de Gobernador Castro, Lic. Daniela Alves. También estuvieron presentes Rafael Torres y el equipo de profesionales que integrarán el área.

El nuevo espacio de atención se conformó con un equipo interdisciplinario que incluye al Dr. Facundo Sánchez (psiquiatra), la Lic. Ma. Fernanda Berna (psicóloga), la Lic. Gisela Moreno (trabajadora social) y la Lic. Marilina Batalla (kinesióloga).

Según se informó, la iniciativa responde a una de las prioridades marcadas por el intendente Cecilio Salazar, orientada a fortalecer el trabajo territorial de la Secretaría de Salud.

Las autoridades destacaron que el consultorio representa un paso significativo en la construcción de una red de salud cercana, con mirada comunitaria y acompañamiento permanente a las vecinas y vecinos de Gobernador Castro.