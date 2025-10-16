Ignacio Duzak afirmó que busca "maximizar" recursos y crear nuevos atractivos para el turismo

El flamante director de Turismo de la Municipalidad de San Pedro,, asumió sus funciones con el objetivo delos recursos existentes y generarpara la ciudad, en el marco de la reestructuración del gabinete que colocó a la Dirección de Turismo bajo la órbita de la nueva Secretaría de Desarrollo Económico, conducida por

En declaraciones a Equipo de Radio (La Radio 92.3), Duzak se refirió a su designación. "La convocatoria fue una sorpresa porque no esperaba el ofrecimiento. Cuando me llaman para reunirme con él, voy como cualquier otro ciudadano a la espera de lo que me iba a comentar o decir. Y surge la posibilidad de este ofrecimiento de la Dirección de Turismo. Me sorprendo alegremente, porque no lo esperaba pero es un desafío increíble, me encanta la tarea y estar con la gente. En ese momento, a pesar de la sorpresa le dije que sí, y le agradezco la confianza en mí", expresó.

Respecto a su trayectoria, y ante comentarios en redes sociales que lo identificaban solo como emprendedor, Duzak aclaró que si bien participa de ferias con un emprendimiento de productos sin gluten, su experiencia se cimenta en la administración pública. "Yo vengo de la administración pública, trabajé desde 2003 en el Ministerio de Desarrollo Social como empleado del actual Ministerio de Capital Humano", explicó, detallando su paso por coordinaciones de políticas sociales, el programa Manos a la Obra, la Secretaría de Niñez, y su función en el Centro de Referencia San Nicolás y San Pedro hasta enero pasado. También mencionó un período de poco más de un año en ANSES.

De cara a la gestión, el nuevo director reconoció la situación económica, pero destacó el valor del personal municipal. "A pesar de la falta de recursos económicos, el recurso humano es lo mejor que tenemos, y vamos a proponer alternativas para maximizar lo que tenemos y crear atractivos nuevos", afirmó.

Duzak adelantó que la estrategia en línea con la nueva Secretaría de Desarrollo Económico será "potenciar y crear nuevos atractivos" y desarrollos, mencionando específicamente la intención de impulsar circuitos de turismo religioso, rural y de museos.

Finalmente, el funcionario hizo referencia a la tendencia observada durante el reciente contacto con funcionarios turísticos de otros distritos. "El lunes tuvimos una reunión de COPROTUR en Chascomús con 90 municipios y la realidad es la misma en todos lados. No está más el turismo de una semana en el lugar y fue reemplazado por el que llega por uno, dos días o el fin de semana. Y el gasto es menor al que teníamos en años anteriores, cuando podían disfrutar de salidas y vacaciones en todos lados", concluyó, marcando el contexto en el que se enfocará su gestión.