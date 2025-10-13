Hospital SADIV organiza una charla sobre etiquetas en salud mental

Docentes bonaerenses adhieren al paro nacional en reclamo de mejores condiciones y financiamiento educativo
Docentes bonaerenses adhieren al paro nacional en reclamo de mejores condiciones y financiamiento educativo
Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán un paro de 24 horas este martes 14 de octubre , en el marco de una protesta de alcance nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( Ctera ) para exigir al Gobierno nacional mejores condiciones laborales y un incremento en el financiamiento educativo. La medida de fuerza se inscribe dentro de un plan de lucha que se desarrolla bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza” y que comenzó la semana pasada con diversas actividades en espacios públicos, como clases públicas y radios abiertas.