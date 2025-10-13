Hospital SADIV organiza una charla sobre etiquetas en salud mental

El Hospital Privado SADIV será sede estede una charla presencial y abierta al público bajo el título

El encuentro busca generar un espacio de reflexión sobre el impacto del lenguaje y las etiquetas en el ámbito de la salud mental y el bienestar integral de las personas.

La actividad contará con destacados disertantes: la Tec. Liliana Augusto, quien es la Presidenta de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, y la P.S Alejandra Vela y Emanuel Scarmozzino. La coordinación del evento estará a cargo de Andrea Morón.

La charla se llevará a cabo a las 14:00 horas en el Auditorio del Hospital Privado Sadiv, ubicado en Avenida Sarmiento 2795 de la ciudad de San Pedro.