Docentes bonaerenses adhieren al paro nacional en reclamo de mejores condiciones y financiamiento educativo

  Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán un paro de 24 horas este martes 14 de octubre , en el marco de una protesta de alcance nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( Ctera ) para exigir al Gobierno nacional mejores condiciones laborales y un incremento en el financiamiento educativo. La medida de fuerza se inscribe dentro de un plan de lucha que se desarrolla bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza” y que comenzó la semana pasada con diversas actividades en espacios públicos, como clases públicas y radios abiertas.

Hospital SADIV organiza una charla sobre etiquetas en salud mental

 


El Hospital Privado SADIV será sede este martes 14 de una charla presencial y abierta al público bajo el título “Cuando las palabras definen: Reflexiones sobre etiquetas en salud mental”.

El encuentro busca generar un espacio de reflexión sobre el impacto del lenguaje y las etiquetas en el ámbito de la salud mental y el bienestar integral de las personas.

La actividad contará con destacados disertantes: la Tec. Liliana Augusto, quien es la Presidenta de la Red Mundial de Salud Mental y Suicidio, y la P.S Alejandra Vela y Emanuel Scarmozzino. La coordinación del evento estará a cargo de Andrea Morón.

La charla se llevará a cabo a las 14:00 horas en el Auditorio del Hospital Privado Sadiv, ubicado en Avenida Sarmiento 2795 de la ciudad de San Pedro.