Hospital Privado SADIV inauguró una moderna maternidad con servicio de neonatología

El Hospital Privado SADIV anunció formalmente la puesta en funcionamiento de su nueva Área de Maternidad y Neonatología, con una oferta de múltiples servicios para la mujer embarazada y el recién nacido en toda la zona.

En una conferencia de prensa, las autoridades del centro de salud detallaron que la flamante unidad asistencial proveerá atención integral e interdisciplinaria, operando con guardia activa de ginecología y un sector de neonatología equipado con instrumental de última generación.

El director médico del Hospital, Gastón Vitale, enfatizó que la apertura se concreta tras un proceso de "perfeccionamiento y auditorías externas", garantizando de esta manera un "servicio de calidad y seguridad" para los pacientes.





Ejes en el Parto Respetado y la Seguridad

La Dra. Ana Vargas, quien lidera el equipo de Maternidad, resaltó el enfoque humanizado del servicio. "Es un espacio moderno, cálido y seguro, diseñado para acompañar uno de los momentos más trascendentes de la existencia", sostuvo.

El área, ubicada en el segundo piso con acceso por calle Uruguay, cuenta con Salas de TPR (Trabajo de Parto y Recuperación), habitaciones ambientadas para un alumbramiento confortable. Además, la jefa de Pediatría, Romina Baquin, subrayó la adhesión a la modalidad de "parto respetado" y la implementación de la internación conjunta para la diada madre-bebé.

La unidad está preparada para resolver embarazos y partos de complejidad baja e intermedia. Dispone de tres unidades totalmente equipadas que mantienen una conexión directa con el quirófano, asegurando una respuesta inmediata ante cualquier complicación o urgencia.





Neonatología con Soporte Vital

El área de Neonatología, a cargo del especialista Adrián Añasco, se habilitó formalmente para brindar atención de nivel uno, enfocada en gestaciones de bajo riesgo, a partir de las 36 o 37 semanas. La infraestructura permite ofrecer soporte vital básico y avanzado a cualquier recién nacido que lo requiera.

Asimismo, la institución detalló que, para casos que demanden derivación, cuenta con una ambulancia equipada con incubadora neonatal de transporte, respirador y monitoreo. El servicio se complementa con prestaciones 24/7, incluyendo radiología, laboratorio, hemoterapia y el screening visual y auditivo para los bebés.

La Dra. María Vargas, ex Secretaria de Salud y también integrante del equipo, manifestó que esta inauguración es un "hito para la ciudad" y que responde a una "necesidad que tiene la población", destacando la calidad profesional y humana del plantel médico.