Gran jornada sampedrina en los Bonaerenses con otras 4 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce

La delegación de San Pedro, con el apoyo de la Dirección de Deportes, completó la segunda jornada de competencia en los Juegos Bonaerenses 2025 con resultados relevantes en varias disciplinas y la obtención de varias medallas.

En natación, Agustín López Lardito logró el primer puesto en los 25 metros libres Sub 14, sumando una medalla de oro. También se obtuvo un oro en Natación Especial con Lionel Milton Martínez en los 25 metros libres Sub 14, quien registró un tiempo de 15”64. En natación, Oriana Goitino se llevó la medalla de oro en los 50 metros libres Sub 16 motor.

El canotaje fue una disciplina destacada. Fran Gutiérrez se ubicó primero en Velocidad, Slalom y Promedio, alcanzando el oro. En la misma disciplina, Gonzalo Bon y Lucero Salaberry finalizaron en el cuarto y sexto puesto, respectivamente.

El medallero sampedrino se completó con:

Plata: Narda Ferreyra en 100 metros velocidad (+16) y Milagros Trota en salto en largo Sub 15 PCD.

Bronce: Maribel Ybañez en 100 metros velocidad (+16 PCD).

En deportes de conjunto, varios equipos lograron victorias. Cestoball superó a La Matanza por 8-4. El equipo de Fútbol 11 femenino Sub 18 ganó 3-0. Futsal Sub 16 escolar se impuso 3-1 a San Miguel. Básquet masculino escolar Sub 14 ganó 58-34 a Bolívar. Otros triunfos se registraron en Fútbol PCD (8-4), Fútbol Tenis Intergeneracional y Softbol Sub 16 femenino.

Hubo derrotas para Fútbol Especial (7-4 ante Ezeiza), Softbol femenino Sub 18 (14-4 frente a Salliqueló), Fútbol 11 femenino Sub 14 (derrota ante Sarmiento de Junín), Rugby Sub 16 masculino, Tenis dobles femenino, Fútbol tenis adultos y Tenis dobles masculino Sub 14.

En otras disciplinas:

Naara Lezcano (Lucha Olímpica, 49 kg) ganó su tercera pelea por puesta de espalda, clasificando primera en su zona para avanzar a cuartos de final.

El equipo de Chinchón avanzó a semifinales.

Valentina Gallo (Ajedrez) empató la tercera partida, totalizando 2.5 puntos sobre 3.

Pelota Paleta Sub 14 ganó su encuentro y continúa en competencia por medallas.

Jennifer Ríos y Florencia Reynoso compitieron en patín, y Julia Pinto participó en Cocina.

La delegación continuará mañana con la competencia en Taekwondo, donde tres deportistas mujeres y un varón buscarán medallas, además de los encuentros decisivos en deportes colectivos.