Garantizan la entrega de semillas para huertas familiares tras el cierre de ProHuerta

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, continúa impulsando la iniciativa "Hagamos Huerta", con el objetivo de fomentar la producción de alimentos en el ámbito familiar y promover la soberanía alimentaria.

Tras el cese del programa ProHuerta del INTA, el gobierno local asumió la responsabilidad de sostener la entrega gratuita de semillas. Esta tarea se lleva a cabo a través del Centro Integrador Comunitario (CIC), garantizando así la continuidad de este "valiosa herramienta para la comunidad", según indicaron fuentes municipales.

Actualmente, los kits de semillas que se entregan corresponden a la temporada primavera-verano e incluyen una variedad de especies como apio, lechuga, tomate, rúcula, perejil, ají, remolacha y repollo.

Los vecinos interesados pueden retirar los kits en la sede del CIC de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 13:00. Además de la provisión de semillas, el equipo del Centro Integrador Comunitario realiza un seguimiento y acompañamiento a los participantes, brindando orientación técnica sobre el armado y mantenimiento de las huertas familiares.