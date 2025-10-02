Frustran robo de moto y recuperan el vehículo tras una persecución

Un rápido operativo policial, iniciado tras un llamado al, permitió a los efectivos de la fuerza frustrar una tentativa de robo y recuperar una motocicleta en la tarde de ayer.

La intervención se produjo en la intersección de calle Aulí y Bottaro. Allí, personal policial que acudió al lugar observó a dos individuos de sexo masculino (NN) que se desplazaban a bordo de una moto. Al notar la presencia del móvil policial, los sujetos descartaron el vehículo e inmediatamente emprendieron la fuga a pie para evitar ser aprehendidos.

La motocicleta recuperada es una Motomel B110 de color negro. Tras las primeras averiguaciones, se constató que la misma había sido sustraída momentos antes en la vía pública, en la calle Balcarce N° 400. El rodado es propiedad de un joven de 22 años.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para dar con el paradero de los dos delincuentes. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Local, que interviene en la causa por tentativa de robo.