Finalizaron los comicios y se esperan los primeros resultados

Concluyeron las elecciones legislativas para la renovación del Congreso Nacional, con un nivel de participación similar al registrado en los comicios provinciales del 7 de septiembre (65%), que fueron las de mayor abstención desde el regreso de la democracia.

La elección se desarrolló sin inconvenientes, y la primera experiencia con la Boleta Única de Papel arrojó resultados positivos, sin grandes filas de votantes esperando ni errores evidentes entre los votantes ni las autoridades de mesa.

Los primeros resultados oficiales se conocerán a las 21 horas, aunque el escrutinio extraoficial en San Pedro podría arrojar tendencias definitivas en poco más de una hora.



