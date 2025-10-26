Finalizaron los comicios y se esperan los primeros resultados

Las primeras mesas con resultados confirmados en la ciudad de San Pedro arrojan una ventaja para La Libertad Avanza sobre Fuerza Patria, de acuerdo a lo informado por fiscales de los partidos políticos. En la mesa 45, fueron 123 los votos para la nómina de candidatos a Diputados Nacionales encabezada por Diego Santilli, contra 70 de la que lleva como primer candidato a Jorge Taiana. Muy lejos quedan el Frente de Izquierda, con 13 votos y Provincias Unidas, con 10.
Concluyeron las elecciones legislativas para la renovación del Congreso Nacional, con un nivel de participación similar al registrado en los comicios provinciales del 7 de septiembre (65%), que fueron las de mayor abstención desde el regreso de la democracia.
La elección se desarrolló sin inconvenientes, y la primera experiencia con la Boleta Única de Papel arrojó resultados positivos, sin grandes filas de votantes esperando ni errores evidentes entre los votantes ni las autoridades de mesa.
Los primeros resultados oficiales se conocerán a las 21 horas, aunque el escrutinio extraoficial en San Pedro podría arrojar tendencias definitivas en poco más de una hora.
