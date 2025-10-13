Asalto en Baradero: Detienen a un sospechoso en San Pedro circulando en un auto robado en Mercedes

Tras un operativo cerrojo y un trabajo de análisis de filmaciones, la policía logró aprehender en la tarde de ayer en San Pedro a un hombre sospechado de ser uno de los autores de un violento asalto ocurrido durante la madrugada en Baradero, y secuestró el vehículo utilizado para el ilícito.

En horas de la madrugada, las víctimas fuero sorprendidas mientras dormían en su vivienda por delincuentes armados. Bajo amenazas, los asaltantes sustrajeron celulares, prendas de vestir, dinero en efectivo y una motocicleta.

En el marco de un rápido operativo cerrojo, el personal policial logró localizar en San Pedro la motocicleta robada.

Paralelamente, la UFI N° 8 de Baradero solicitó la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Baradero, que junto a la Policía de esa ciudad, comenzó el análisis de filmaciones de seguridad.

El seguimiento de las imágenes permitió identificar el automóvil en el que se movilizaban los presuntos autores del robo. Con esa información, el personal policial se trasladó a San Pedro, en las proximidades donde el vehículo había sido captado por última vez por las cámaras de monitoreo municipal.

En horas de la tarde, efectivos de la Sub DDI Baradero y la Estación de Policía Comunal (EPC) Baradero lograron interceptar el vehículo, que circulaba por la calle Bozzano y Ruffa de San Pedro.

Tras la interceptación, se procedió al secuestro del rodado, el cual poseía un pedido activo de secuestro por el delito de "Robo Agravado" (NSI 3233899), solicitado por la UFI N° 4 del Departamento Judicial Mercedes, con fecha 12/10/25.

Además, el conductor fue revisado y se encontró que poseía 7.3 gramos de cocaína.

La Fiscal interviniente de la UFI N° 8 de Baradero dispuso la aprehensión del conductor por el delito de "Robo Agravado por el uso de Arma de Fuego". Adicionalmente, la UFI N° 7 de San Pedro dispuso la aprehensión del mismo sujeto por la Infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes).

Se prevé que el aprehendido sea indagado en sede judicial el día de mañana.