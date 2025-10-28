Encuentran abandonada una motocicleta robada horas antes

Personal de la Policía local logró la recuperación de una motocicleta que había sido denunciada como robada horas antes. El hallazgo se produjo tras tareas investigativas en un sector de la ciudad.

El rodado, una motocicleta marca Keller de 110 cc de color negro, fue encontrado por efectivos policiales de la dependencia en el callejón Coronato s/n.

La denuncia por el hurto había sido radicada previamente por una mujer de 52 años de edad.

Tras la recuperación del motovehículo, intervino la Fiscalía local, que dispuso la inmediata entrega del rodado a su propietaria, una vez cumplimentados los trámites de rigor.