Encuentran abandonada una motocicleta robada horas antes

Como se había anticipado, la recesión económica y el incremento de costos llevaron al cierre definitivo de la sucursal sampedrina del supermercado Vea, propiedad de la multinacional chilena Cencosud, ubicada en la intersección de las calles Ituzaingó y Balcarce. La medida, que se concretó este martes, dejó a unos 30 trabajadores sin empleo. La decisión de la firma ya había sido comunicada previamente a las autoridades municipales y a la conducción del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) local, y se enmarca en una política de reconversión a nivel nacional que incluyó el cierre de más de 20 locales de las marcas Vea, Easy y Blaisten en todo el país.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Personal de la Policía local logró la recuperación de una motocicleta que había sido denunciada como robada horas antes. El hallazgo se produjo tras tareas investigativas en un sector de la ciudad.
El rodado, una motocicleta marca Keller de 110 cc de color negro, fue encontrado por efectivos policiales de la dependencia en el callejón Coronato s/n.
La denuncia por el hurto había sido radicada previamente por una mujer de 52 años de edad.
Tras la recuperación del motovehículo, intervino la Fiscalía local, que dispuso la inmediata entrega del rodado a su propietaria, una vez cumplimentados los trámites de rigor.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones