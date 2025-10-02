Encontraron el cuerpo de Lisandro Romero en el riacho San Pedro

Buzos de la Prefectura Naval Argentina encontraron en el riacho San Pedro, poco después de las 16 horas, el cuerpo sin vida de Lisandro Romero.

El hallazgo se produjo en proximidades del sector en donde desapareció en las primeras horas de la tarde del miércoles. El cadáver fue trasladado al puerto local, en donde su familia realizó el reconocimiento oficial.

En las próximas horas se realizará la autopsia ordenada por la Justicia.

Romero, de 17 años, se arrojó al agua junto a un amigo cuando estaban pescando en cercanías del muelle del Paseo Público. En el lugar había al menos un tercer compañero de la Escuela 502, que quedó en la orilla. El informe oficial entregado por la policía señala que un guardavidas de 30 años que estaba circunstancialmente en el parque de calistenia escuchó el pedido de auxilio. Inmediatamente se arrojó al agua y logró rescatar a uno de los jóvenes, que a su vez le dijo que intentó sostener a su amigo, pero éste no pudo salir del agua.