San Pedro y otros municipios bonaerenses firmaron convenios para fortalecer el control del recurso hídrico

  La Municipalidad de San Pedro formalizó un convenio de colaboración con la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires, en un acto que tuvo lugar en la ciudad de Salto y que involucró a un total de nueve municipios de la región. El acuerdo tiene como objetivo principal reforzar la gestión sustentable y el control del recurso hídrico dentro del partido. En representación del gobierno local, participaron de la firma el Intendente Cecilio Salazar , acompañado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Mariano Brañas , y el Subsecretario Adrián Devito .

"Chichón" González será el nuevo Director de Cultura


Roberto "Chichón" González será el nuevo Director de Cultura de la Municipalidad de San Pedro. 

El actor y chef forma parte de la planta de personal y venía desempeñándose en el área desde hace años. 

La Dirección estaba acéfala desde la renuncia de David "Kukino" Kurlat pocos días antes de las elecciones legislativas. 

El Intendente Cecilio Salazar está definiendo por estas horas el funcionamiento de la Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes. Al recambio en Cultura se sumará el reemplazo de la renunciante María Victoria Villalba en Turismo y la designación de quien se ocupe, en Diciembre, el lugar que dejará vacante Valentín Bravo, quien asumirá como concejal municipal. 