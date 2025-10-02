Roberto "Chichón" González será el nuevo Director de Cultura de la Municipalidad de San Pedro.

El actor y chef forma parte de la planta de personal y venía desempeñándose en el área desde hace años.

La Dirección estaba acéfala desde la renuncia de David "Kukino" Kurlat pocos días antes de las elecciones legislativas.

El Intendente Cecilio Salazar está definiendo por estas horas el funcionamiento de la Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes. Al recambio en Cultura se sumará el reemplazo de la renunciante María Victoria Villalba en Turismo y la designación de quien se ocupe, en Diciembre, el lugar que dejará vacante Valentín Bravo, quien asumirá como concejal municipal.



