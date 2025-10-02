"Chichón" González será el nuevo Director de Cultura

San Pedro y otros municipios bonaerenses firmaron convenios para fortalecer el control del recurso hídrico
San Pedro y otros municipios bonaerenses firmaron convenios para fortalecer el control del recurso hídrico
La Municipalidad de San Pedro formalizó un convenio de colaboración con la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires, en un acto que tuvo lugar en la ciudad de Salto y que involucró a un total de nueve municipios de la región. El acuerdo tiene como objetivo principal reforzar la gestión sustentable y el control del recurso hídrico dentro del partido. En representación del gobierno local, participaron de la firma el Intendente Cecilio Salazar , acompañado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Arq. Mariano Brañas , y el Subsecretario Adrián Devito .