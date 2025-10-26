En las primeras mesas escrutadas en San Pedro, se impone La Libertad Avanza

Las primeras mesas con resultados confirmados en la ciudad de San Pedro arrojan una ventaja para La Libertad Avanza sobre Fuerza Patria, de acuerdo a lo informado por fiscales de los partidos políticos.

En la mesa 45, fueron 123 los votos para la nómina de candidatos a Diputados Nacionales encabezada por Diego Santilli, contra 70 de la que lleva como primer candidato a Jorge Taiana. Muy lejos quedan el Frente de Izquierda, con 13 votos y Provincias Unidas, con 10.

En Villa Sarita, por su parte, la lista violeta sumó 48 votos contra 21 de Fuerza Patria, mientras que en Paraje Rolfo ganó 25 a 12.

En las localidades, la elección es más pareja, con mesas que tienen ventaja para Fuerza Patria.