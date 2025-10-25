Elecciones legislativas: Una por una, las quince listas que estarán en la Boleta Única de Papel

La tormenta de viento y lluvia provocó voladura de techos, caídas de árboles y postes y cortes de luz

Arbol caído en el patio del Hospital  San Pedro sufrió las consecuencias del fuerte temporal de viento y lluvia que provocó diversos daños materiales en la ciudad y en rutas de la zona.  El director de Defensa Civil de la Municipalidad, Fabio Giovanettoni, confirmó que no se registraron evacuaciones aunque el trabajo fue arduo desde la madrugada. Giovanettoni detalló que el evento climático derivó en la voladura del techo de un baño en una vivienda ubicada en la calle Naón 975. Tras la verificación de la situación por parte de Desarrollo Humano, se confirmó que la asistencia a la familia afectada continuará a partir del lunes.

 La provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor caudal electoral del país, tendrá 15 boletas en el cuarto oscuro en la elección de este domingo 26 de octubre, donde se pondrán en juego 35 bancas de diputados nacionales.

A continuación, el listado completo de las nóminas que competirán por la representación bonaerense en la Cámara de Diputados de la Nación:

La Libertad Avanza

  1. Diego Santilli

  2. Karen Reichardt

  3. Sebastián Pareja

  4. Gladys Humenuk

  5. Alejandro Carrancio

  6. Johanna Longo

  7. Alejandro Finocchiaro

  8. Miriam Niveyro

  9. Sergio Figliuolo

  10. Giselle Castelnuovo

  11. Álvaro García

  12. M. Florencia De Sensi

  13. Joaquín Ojeda

  14. Luisa González Estevarena

  15. Hernán Urien

  16. Andrea Vera

  17. Javier Sánchez Wrba

  18. Ana Tamagno

  19. Rubén Darío Torres

  20. Martina León Espinosa

  21. Mario Saavedra

  22. Bárbara Lerin

  23. Hugo Ferreyra

  24. Susana Conte

  25. Ignacio Salaberren

  26. Roxana Cavallini

  27. Eduardo Creus

  28. Mirta Wide

  29. Damián Selem

  30. Karina García

  31. Luis Enrique Green

  32. Paula Canegallo

  33. Mauricio Imperatori

  34. M. Alejandra Belen

  35. Enzo Di Fabio

Fuerza Patria

  1. Jorge Taiana

  2. Jimena López

  3. Juan Grabois

  4. Vanesa Siley

  5. Sergio Palazzo

  6. Teresa García

  7. Horacio Pietragalla

  8. Agustina Propato

  9. Hugo Moyano

  10. Fernanda Díaz

  11. Sebastián Galmarini

  12. Fernanda Miño

  13. Hugo Yasky

  14. Marina Salzmann

  15. Nicolás Trotta

  16. María Elena Velázquez

  17. Luis Alberto Calderaro

  18. Aldana Giselle Rodríguez Golisano

  19. Daniel Adolfo Catalano

  20. Claudia Alicia Bernazza

  21. Jorge Rivas

  22. Rocío Di Bastiano

  23. Oscar Gerardo De Isasi

  24. Silvia Saravia

  25. Carlos Alberto Raimundi

  26. Macarena Quinteros

  27. Carlos Alberto Ortega

  28. Macarena Ayelén Rusconi

  29. Federico Aldo De Marziano

  30. María Cristina Moreno

  31. Arístides Bernabé Leinenn

  32. Florencia Defelipe

  33. Sebastián Javier Beroldo

  34. Julieta Ferrari

  35. Alejandro Esteban Rodríguez

Provincias Unidas

  1. Florencio Randazzo

  2. Margarita Stolbizer

  3. Emilio Monzó

  4. Danya Tavela

  5. Alfredo Lazzaretti

  6. Andrea Almenta

  7. Osvaldo Caffaro

  8. Josefina Lauría

  9. Julio Pasqualín

  10. Silvina Green Asteazarán

  11. Sergio Buil

  12. Natalia Dziakowski

  13. Julio Daniel Dunogent

  14. Graciela Rego

  15. Oscar Alva

  16. Verónica Gabriela Zamora

  17. Juan Pablo Ripamonti

  18. Jorgelina López

  19. Gianella Gianella

  20. Marianela López

  21. Marcelo Fraga

  22. Stella Medaño

  23. Ricardo Fabián Choffi

  24. María Luján Rodríguez

  25. Sergio Fabián Carciofi

  26. Silvana Bergel

  27. José María Duhalde

  28. Gladys Villalba

  29. José Enrique Velazco

  30. Fabiana Nardi

  31. Juan Colli

  32. Marcela Loyola

  33. Hernán Kapoluto

  34. Nelly Muniz

  35. Alejandro Cieri

Unión Federal

  1. Fernando Gray

  2. María Laura Guazzaroni

  3. José Antonio Ibarra

  4. Analía Pérez

  5. Federico Martelli

  6. Carina Biroulet

  7. Adolfo Suarez

  8. Gisela Oliva

  9. Ángel Alberto García

  10. Rosana Tortosa

  11. Mariano Fernandino

  12. María Isabel Casas

  13. Alejandro López

  14. Romina Rojas

  15. Horacio Azzoni

  16. Emilce Beatriz Blanco

  17. Guido Mengia

  18. Iris Noemí Barrios

  19. Ernesto García

  20. Marcela Ludueña

  21. Hugo Davila

  22. Andrea Piantanida

  23. Javier Raffaellino

  24. Sabrina Alsina

  25. Luis Roberto Cano

  26. Mirta Azucena Koch

  27. Ariel Montes

  28. Ramona Cruz Barraza

  29. Pablo Etchegoyhen

  30. Blanca Cristaldo

  31. Manuel Sánchez

  32. Sabrina Soria

  33. Facundo Fernández Araujo

  34. Silvana Fernández

  35. Ignacio Trucco

Coalición Cívica

  1. Juan Manuel López

  2. Elsa Llenderozas

  3. Lisandro Hourcade

  4. Maricel Etchecoin Moro

  5. Matías Yofe

  6. Nadia Porro

  7. Román Bouvier

  8. Victoria Borrego

  9. Héctor Flores

  10. Graciela Andrada

  11. Pablo Zubiarre

  12. Gabriela Zapata

  13. José María Fernández

  14. Anahí Bilbao

  15. Eduardo Jordan

  16. Patricia Malaspina

  17. Fernando Trigo

  18. Silvia Vázquez

  19. Daniel Capeletti

  20. Giana Fuente

  21. Saúl Trejo

  22. Mariana Caracoche

  23. Patricio Yalet

  24. Belén Cáceres

  25. Santiago Mercade

  26. Lourdes Nocetti

  27. Haroldo Villafranca

  28. Berta Núñez

  29. Lucas Agüero

  30. Miriam Landoni

  31. Horacio Canullan

  32. Esther Junco

  33. Martín Bossi

  34. Silvia Rodríguez

  35. Fernando Landaburu

FIT-U (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad)

  1. Nicolás Del Caño

  2. Romina Del Pla

  3. Juan Carlos Giordano

  4. Mónica Leticia Schlotthauer

  5. Alejandro Bodart

  6. Ana Irene Paredes Landman

  7. Néstor Antonio Pitrola

  8. Nathalia Inés González Seligra

  9. Eduardo Ayala

  10. Luana Simioni

  11. Sebastián Rodriguez

  12. Jorgelina Matucevicius

  13. Federico Francisco Novo Foti

  14. Norma Inés Lezama

  15. Ariel Marcelo Somer

  16. Agustina Belén Barrios

  17. Guillermo Enrique Pacagnini

  18. Diana Solange Cabrera Sanchez

  19. Lucas Hernán Cuenca

  20. Graciela Beatriz Calderón

  21. Juan Emiliano Romero

  22. Karen Florencia Leguizamón

  23. José Alejandro Sebriano

  24. Andrea Bernarda Lanzette

  25. Franco Rapanelli

  26. Emilce Alejandra Correa Louzao

  27. Claudio Emanuel Mora

  28. Nora Iris Biaggio

  29. Luis Mariano Sucher

  30. Mónica Silvia Mendez

  31. Ricardo Javier Segretti Valdueza

  32. Paula Yamila Akerfeld

  33. Osvaldo Omar López

  34. Natalia Marisa Espasa

  35. Luciano Corradi

Nuevos MAS

  1. Manuela Castañeira

  2. Juan Cruz Ramat

  3. María Paz Álvarez

  4. Lucas Correa

  5. Soledad Yapura

  6. Marcos Pascuan

  7. Paula Abal

  8. Leandro Hidalgo Robles

  9. Karina Colodro

  10. Jorge Ayala

  11. Graciela Robles

  12. Facundo Díaz

  13. Andrea Dopazo

  14. Ramiro Manini

  15. Natalia Faganello

  16. Facundo Raggio

  17. Laura Gómez

  18. Emilio Almada

  19. Karen Nuñez

  20. Benjamín Caviedes

  21. Emma Vecchio

  22. Maximiliano Wasserman

  23. Lucía Camara

  24. Sergio Martínez

  25. Paula Rojas

  26. Miguel Ángel Mugueta

  27. Evelyn Mac Dermott

  28. Eduardo Martínez

  29. Florencia González

  30. Jaime Lasa Matteucci

  31. Florencia Benitez

  32. Gustavo Juarez

  33. Sofía Carneiro

  34. Alejandro Schmale

  35. Andrea Núñez

Proyecto Sur

  1. Ricardo Alfonsín

  2. Lilia Estrella Marina Cassese

  3. Gustavo Fernando López

  4. Marina Celina Sburlatti

  5. Hugo Adolfo Maltempo

  6. Julia Larcamón

  7. Manuel Martín Canay

  8. Carina Ester Zeli

  9. José Luis Fabris

  10. Marianella Islas

  11. Santiago Luis Hernández

  12. Gabriela Alejandra Adorno

  13. Germán Kohl

  14. Mónica Beatriz Sequeira

  15. Christian Carlos Greco

  16. Verónica Beatriz Mateo

  17. Fabio Gabriel Perussich

  18. Silvia Beatriz Fernández Zena

  19. Pablo Cristian Foster

  20. Viviana Haydee Forti

  21. Daniel Deserti

  22. Evelin Gonzalez

  23. Osvaldo Gatti

  24. Marta Campos

  25. Antonio Corona

  26. Laura Pérgola

  27. Eduardo Bogado

  28. Leila Rashid

  29. Walter Flores

  30. Gisella Mattea

  31. Leonel Antonuchi

  32. Irene Barzola

  33. Guillermo García

  34. Fernanda Fernández Vizcay

  35. Rodolfo Suárez

Potencia

  1. M. Eugenia Talerico

  2. Ricardo Alpert

  3. M. Sofía De Hagen

  4. Fernando Mascetti

  5. Flavia Acuña

  6. Miguel Ángel Echeverría

  7. Eva Gigena

  8. Ricardo Stoddart

  9. Amalia Francini

  10. Carlos Álvarez

  11. M. Gabriela Hernández

  12. Aníbal Cevasco

  13. Cecilia Rumi González

  14. Marcelo García

  15. Ariana Schiavi

  16. Jorge Luis Berisso

  17. M. Eugenia Villata

  18. Alejandro Bartoletti

  19. Marcela Chui

  20. Luis Palmiotti

  21. M. Andrea Passerini

  22. Héctor Cumplido

  23. Susana Pisera

  24. Pedro Vigneau

  25. Delia Gandini

  26. Federico Caballero Mattocio

  27. Mariana Fuentes Weber

  28. Claudio Venchiarutti

  29. Gabriela Anoll

  30. Alejandro Bulacio

  31. Stella Maris Díaz

  32. Oscar Ponce

  33. Lorena Gorosito

  34. Jesús Chobadindegui

  35. Laura Carbone

Unión Liberal

  1. Roberto Horacio Cachanosky

  2. Griselda Mirian Romariz

  3. Hugo Eduardo Bontempo

  4. Patricia Marcela Heltner

  5. Alejandro Raul Mansilla

  6. Evangelina Noemi Martin

  7. Francisco Antonio Soraci

  8. Monica Alejandra Leguizamón

  9. Leonardo Maximiliano Panebianco

  10. Vanessa Mariel Spinola Torres

  11. Cristian Sebastian Leon

  12. Romina Victoria Trotta

  13. Ramon Argentino Palacios

  14. Bianca Giangrande

  15. Francisco Sicardi De Estrada

  16. Clara Lorena Espinosa

  17. Jorge Centurión

  18. Vera Maria Laura Montenegro

  19. Gustavo Adolfo Díaz

  20. Erika Romina Spitteler

  21. Marcelo Daniel Carola

  22. Dora Elizabeth Marcelino

  23. Claudio Daniel Giménez

  24. Mónica Patricia Fernández

  25. Horacio Alejandro Santillán

  26. Natalia Laura Mariotti

  27. Roberto Guillermo Casal

  28. Alicia Lidia Casal

  29. Carlos Daniel Harendorf

  30. Alicia Magdalena Rivero

  31. Matías Ferrario

  32. Roxana Laura Marga

  33. Jose Fernando Bustamante

  34. Marisa Lorena Mraca

  35. Sebastian Manuel Vilas

Fte. Patriota Federal

  1. Alberto Samid

  2. María Cristina Dip

  3. Alejandro Carlos Biondini

  4. Marisa Cecilia Scarafia

  5. Martín Adán Iodko

  6. Eliana Solange Ott

  7. Diego Ariel Carlomagno

  8. Sandra Marcela García

  9. Valentino Bellini

  10. Yolanda Beatriz Kayser

  11. Claudio Hernán García

  12. Yanel Daiana Etcheverry

  13. Américo Antonio Fresca

  14. Mariana Paula Patricia Mollo

  15. Sebastián Jorge Salvador Bustamante

  16. María Laura Ferreyra

  17. Héctor Ismael Rodríguez

  18. Silvia Irene Bostjancic

  19. Esteban Oscar Mannarino

  20. Silvia Raquel Clavijo

  21. Roberto Gabriel Spinosa Castaño

  22. Marcela Ana García

  23. Alberto Enrique Cetrola

  24. Raquel Alejandra Aguilera

  25. Sebastián Gabriel Gutiérrez

  26. Nancy Elizabeth Castillo

  27. Miguel Omar Julian

  28. Alicia Beatriz Quiroz

  29. Rolando Martín Riss

  30. Erica Raquel Salto

  31. Juan Carlos Rosito

  32. Yesica Andrea Colicino

  33. Enrique Marcelo Ariel Oros

  34. Mónica Isabel Pérez

  35. Jorge Eduardo Arias

Movimiento Democrático Confederal

  1. Santiago Cúneo

  2. Mara Ordoñez

  3. Raúl Biaggioni

  4. Nydia Caligiuri

  5. Ramón Garcés

  6. Alessandra Minnicelli

  7. Adrián Salbuchi

  8. Ofelia Barbe

  9. David Moreyra

  10. Susana Rojas

  11. Claudio Orellano

  12. Vilma Biro Alemán

  13. Horacio Burgos

  14. Débora Anselmino

  15. Alejandro Cabello

  16. Sandra Ick

  17. Luciano Martos

  18. Soledad Albornoz

  19. Daniel Martín

  20. María José Pacenti

  21. Sebastián López Podestá

  22. Verónica Díaz

  23. Ramón Rodríguez

  24. Laura Velázquez

  25. Nelson Prezioso

  26. M. Virginia Iribas

  27. Joel Ick Pacenti

  28. Cecilia Espinoza Lampert

  29. Roberto Smith

  30. Chiara Pacenti

  31. Pablo Anselmino

  32. Cecilia Martí

  33. Gastón Frachetti

  34. Silvia Altamura

  35. Daniel Escobar

Nuevos Aires

  1. Sixto Cristiani

  2. Catalina Achilli

  3. Leandro Nievas

  4. Milagros Alfonso

  5. Cristian Ruiz

  6. Romina Elizabeth Díaz

  7. Tomas Joaquín Cuervo

  8. Rosana Cecilia Sobré

  9. Cristian Fabian Quillotay

  10. Nerea Gómez

  11. Tiago Aranzabe

  12. Andrea Alejandra Repetto

  13. Alejandro Martín Torre

  14. Aldana Belén Gómez

  15. Raúl Eduardo Ramos

  16. Natalia Antonia Muller

  17. Emiliano Daniel Acosta

  18. Tamara Anabella Arredondo

  19. Roberto Mariano Brizuela

  20. Anahí Anabel Vallejo

  21. Agustín Lautaro García Ruiz

  22. Mariela Verónica Méndez

  23. Patricio Longarini

  24. Micaela Jazmín Di Palma

  25. Mauricio Esteban González

  26. Marcela Elisabeth Sejas

  27. Guillermo Darío Carrizo

  28. María Jimena López

  29. Cristian Mario Loff Fonseca

  30. Ana María Offidani

  31. Ramon Rafael Pérez

  32. Mariela Alejandra Meconcelli

  33. Nicolás Agustín Gómez

  34. Selene Eva Posteraro Sánchez

  35. Gonzalo Adrián Araujo Álvarez

Propuesta Federal

  1. Fernando Burlando

  2. Fabiana Martín

  3. Fabián Amendola

  4. Silvia Petroff

  5. Javier Baños

  6. Vanesa Sosa

  7. Carlos Giuliani

  8. Ma. Lorena Pagano

  9. Adolfo Leguizamón Peña

  10. Carina Arraygada

  11. Germán Francone

  12. Alejandra Rodríguez

  13. Sebastián Slpizer

  14. Rosa Del Valle Lazo

  15. Claudio Papasidero Ricco

  16. Gloria Ayala

  17. Víctor Lectour

  18. Carolina Onzari Frau

  19. Nerio Robles

  20. Celia Quintana

  21. Gabriel Balbuena

  22. Natalia Berrittella

  23. Adrián Corzo

  24. Norma Ramírez

  25. Adrián Serusi

  26. Griselda Saucedo

  27. Jonatan Magno

  28. Viviana Veloso

  29. Pablo González

  30. Gabriela Fellet

  31. Eduardo Trejo

  32. Gabriela Porta

  33. Sergio Lanzini

  34. Elena Romero

  35. Ezequiel Arraygada