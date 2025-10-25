Elecciones legislativas: Una por una, las quince listas que estarán en la Boleta Única de Papel

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor caudal electoral del país, tendrá 15 boletas en el cuarto oscuro en la elección de este domingo 26 de octubre, donde se pondrán en juego 35 bancas de diputados nacionales.
A continuación, el listado completo de las nóminas que competirán por la representación bonaerense en la Cámara de Diputados de la Nación:
La Libertad Avanza
Diego Santilli
Karen Reichardt
Sebastián Pareja
Gladys Humenuk
Alejandro Carrancio
Johanna Longo
Alejandro Finocchiaro
Miriam Niveyro
Sergio Figliuolo
Giselle Castelnuovo
Álvaro García
M. Florencia De Sensi
Joaquín Ojeda
Luisa González Estevarena
Hernán Urien
Andrea Vera
Javier Sánchez Wrba
Ana Tamagno
Rubén Darío Torres
Martina León Espinosa
Mario Saavedra
Bárbara Lerin
Hugo Ferreyra
Susana Conte
Ignacio Salaberren
Roxana Cavallini
Eduardo Creus
Mirta Wide
Damián Selem
Karina García
Luis Enrique Green
Paula Canegallo
Mauricio Imperatori
M. Alejandra Belen
Enzo Di Fabio
Fuerza Patria
Jorge Taiana
Jimena López
Juan Grabois
Vanesa Siley
Sergio Palazzo
Teresa García
Horacio Pietragalla
Agustina Propato
Hugo Moyano
Fernanda Díaz
Sebastián Galmarini
Fernanda Miño
Hugo Yasky
Marina Salzmann
Nicolás Trotta
María Elena Velázquez
Luis Alberto Calderaro
Aldana Giselle Rodríguez Golisano
Daniel Adolfo Catalano
Claudia Alicia Bernazza
Jorge Rivas
Rocío Di Bastiano
Oscar Gerardo De Isasi
Silvia Saravia
Carlos Alberto Raimundi
Macarena Quinteros
Carlos Alberto Ortega
Macarena Ayelén Rusconi
Federico Aldo De Marziano
María Cristina Moreno
Arístides Bernabé Leinenn
Florencia Defelipe
Sebastián Javier Beroldo
Julieta Ferrari
Alejandro Esteban Rodríguez
Provincias Unidas
Florencio Randazzo
Margarita Stolbizer
Emilio Monzó
Danya Tavela
Alfredo Lazzaretti
Andrea Almenta
Osvaldo Caffaro
Josefina Lauría
Julio Pasqualín
Silvina Green Asteazarán
Sergio Buil
Natalia Dziakowski
Julio Daniel Dunogent
Graciela Rego
Oscar Alva
Verónica Gabriela Zamora
Juan Pablo Ripamonti
Jorgelina López
Gianella Gianella
Marianela López
Marcelo Fraga
Stella Medaño
Ricardo Fabián Choffi
María Luján Rodríguez
Sergio Fabián Carciofi
Silvana Bergel
José María Duhalde
Gladys Villalba
José Enrique Velazco
Fabiana Nardi
Juan Colli
Marcela Loyola
Hernán Kapoluto
Nelly Muniz
Alejandro Cieri
Unión Federal
Fernando Gray
María Laura Guazzaroni
José Antonio Ibarra
Analía Pérez
Federico Martelli
Carina Biroulet
Adolfo Suarez
Gisela Oliva
Ángel Alberto García
Rosana Tortosa
Mariano Fernandino
María Isabel Casas
Alejandro López
Romina Rojas
Horacio Azzoni
Emilce Beatriz Blanco
Guido Mengia
Iris Noemí Barrios
Ernesto García
Marcela Ludueña
Hugo Davila
Andrea Piantanida
Javier Raffaellino
Sabrina Alsina
Luis Roberto Cano
Mirta Azucena Koch
Ariel Montes
Ramona Cruz Barraza
Pablo Etchegoyhen
Blanca Cristaldo
Manuel Sánchez
Sabrina Soria
Facundo Fernández Araujo
Silvana Fernández
Ignacio Trucco
Coalición Cívica
Juan Manuel López
Elsa Llenderozas
Lisandro Hourcade
Maricel Etchecoin Moro
Matías Yofe
Nadia Porro
Román Bouvier
Victoria Borrego
Héctor Flores
Graciela Andrada
Pablo Zubiarre
Gabriela Zapata
José María Fernández
Anahí Bilbao
Eduardo Jordan
Patricia Malaspina
Fernando Trigo
Silvia Vázquez
Daniel Capeletti
Giana Fuente
Saúl Trejo
Mariana Caracoche
Patricio Yalet
Belén Cáceres
Santiago Mercade
Lourdes Nocetti
Haroldo Villafranca
Berta Núñez
Lucas Agüero
Miriam Landoni
Horacio Canullan
Esther Junco
Martín Bossi
Silvia Rodríguez
Fernando Landaburu
FIT-U (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad)
Nicolás Del Caño
Romina Del Pla
Juan Carlos Giordano
Mónica Leticia Schlotthauer
Alejandro Bodart
Ana Irene Paredes Landman
Néstor Antonio Pitrola
Nathalia Inés González Seligra
Eduardo Ayala
Luana Simioni
Sebastián Rodriguez
Jorgelina Matucevicius
Federico Francisco Novo Foti
Norma Inés Lezama
Ariel Marcelo Somer
Agustina Belén Barrios
Guillermo Enrique Pacagnini
Diana Solange Cabrera Sanchez
Lucas Hernán Cuenca
Graciela Beatriz Calderón
Juan Emiliano Romero
Karen Florencia Leguizamón
José Alejandro Sebriano
Andrea Bernarda Lanzette
Franco Rapanelli
Emilce Alejandra Correa Louzao
Claudio Emanuel Mora
Nora Iris Biaggio
Luis Mariano Sucher
Mónica Silvia Mendez
Ricardo Javier Segretti Valdueza
Paula Yamila Akerfeld
Osvaldo Omar López
Natalia Marisa Espasa
Luciano Corradi
Nuevos MAS
Manuela Castañeira
Juan Cruz Ramat
María Paz Álvarez
Lucas Correa
Soledad Yapura
Marcos Pascuan
Paula Abal
Leandro Hidalgo Robles
Karina Colodro
Jorge Ayala
Graciela Robles
Facundo Díaz
Andrea Dopazo
Ramiro Manini
Natalia Faganello
Facundo Raggio
Laura Gómez
Emilio Almada
Karen Nuñez
Benjamín Caviedes
Emma Vecchio
Maximiliano Wasserman
Lucía Camara
Sergio Martínez
Paula Rojas
Miguel Ángel Mugueta
Evelyn Mac Dermott
Eduardo Martínez
Florencia González
Jaime Lasa Matteucci
Florencia Benitez
Gustavo Juarez
Sofía Carneiro
Alejandro Schmale
Andrea Núñez
Proyecto Sur
Ricardo Alfonsín
Lilia Estrella Marina Cassese
Gustavo Fernando López
Marina Celina Sburlatti
Hugo Adolfo Maltempo
Julia Larcamón
Manuel Martín Canay
Carina Ester Zeli
José Luis Fabris
Marianella Islas
Santiago Luis Hernández
Gabriela Alejandra Adorno
Germán Kohl
Mónica Beatriz Sequeira
Christian Carlos Greco
Verónica Beatriz Mateo
Fabio Gabriel Perussich
Silvia Beatriz Fernández Zena
Pablo Cristian Foster
Viviana Haydee Forti
Daniel Deserti
Evelin Gonzalez
Osvaldo Gatti
Marta Campos
Antonio Corona
Laura Pérgola
Eduardo Bogado
Leila Rashid
Walter Flores
Gisella Mattea
Leonel Antonuchi
Irene Barzola
Guillermo García
Fernanda Fernández Vizcay
Rodolfo Suárez
Potencia
M. Eugenia Talerico
Ricardo Alpert
M. Sofía De Hagen
Fernando Mascetti
Flavia Acuña
Miguel Ángel Echeverría
Eva Gigena
Ricardo Stoddart
Amalia Francini
Carlos Álvarez
M. Gabriela Hernández
Aníbal Cevasco
Cecilia Rumi González
Marcelo García
Ariana Schiavi
Jorge Luis Berisso
M. Eugenia Villata
Alejandro Bartoletti
Marcela Chui
Luis Palmiotti
M. Andrea Passerini
Héctor Cumplido
Susana Pisera
Pedro Vigneau
Delia Gandini
Federico Caballero Mattocio
Mariana Fuentes Weber
Claudio Venchiarutti
Gabriela Anoll
Alejandro Bulacio
Stella Maris Díaz
Oscar Ponce
Lorena Gorosito
Jesús Chobadindegui
Laura Carbone
Unión Liberal
Roberto Horacio Cachanosky
Griselda Mirian Romariz
Hugo Eduardo Bontempo
Patricia Marcela Heltner
Alejandro Raul Mansilla
Evangelina Noemi Martin
Francisco Antonio Soraci
Monica Alejandra Leguizamón
Leonardo Maximiliano Panebianco
Vanessa Mariel Spinola Torres
Cristian Sebastian Leon
Romina Victoria Trotta
Ramon Argentino Palacios
Bianca Giangrande
Francisco Sicardi De Estrada
Clara Lorena Espinosa
Jorge Centurión
Vera Maria Laura Montenegro
Gustavo Adolfo Díaz
Erika Romina Spitteler
Marcelo Daniel Carola
Dora Elizabeth Marcelino
Claudio Daniel Giménez
Mónica Patricia Fernández
Horacio Alejandro Santillán
Natalia Laura Mariotti
Roberto Guillermo Casal
Alicia Lidia Casal
Carlos Daniel Harendorf
Alicia Magdalena Rivero
Matías Ferrario
Roxana Laura Marga
Jose Fernando Bustamante
Marisa Lorena Mraca
Sebastian Manuel Vilas
Fte. Patriota Federal
Alberto Samid
María Cristina Dip
Alejandro Carlos Biondini
Marisa Cecilia Scarafia
Martín Adán Iodko
Eliana Solange Ott
Diego Ariel Carlomagno
Sandra Marcela García
Valentino Bellini
Yolanda Beatriz Kayser
Claudio Hernán García
Yanel Daiana Etcheverry
Américo Antonio Fresca
Mariana Paula Patricia Mollo
Sebastián Jorge Salvador Bustamante
María Laura Ferreyra
Héctor Ismael Rodríguez
Silvia Irene Bostjancic
Esteban Oscar Mannarino
Silvia Raquel Clavijo
Roberto Gabriel Spinosa Castaño
Marcela Ana García
Alberto Enrique Cetrola
Raquel Alejandra Aguilera
Sebastián Gabriel Gutiérrez
Nancy Elizabeth Castillo
Miguel Omar Julian
Alicia Beatriz Quiroz
Rolando Martín Riss
Erica Raquel Salto
Juan Carlos Rosito
Yesica Andrea Colicino
Enrique Marcelo Ariel Oros
Mónica Isabel Pérez
Jorge Eduardo Arias
Movimiento Democrático Confederal
Santiago Cúneo
Mara Ordoñez
Raúl Biaggioni
Nydia Caligiuri
Ramón Garcés
Alessandra Minnicelli
Adrián Salbuchi
Ofelia Barbe
David Moreyra
Susana Rojas
Claudio Orellano
Vilma Biro Alemán
Horacio Burgos
Débora Anselmino
Alejandro Cabello
Sandra Ick
Luciano Martos
Soledad Albornoz
Daniel Martín
María José Pacenti
Sebastián López Podestá
Verónica Díaz
Ramón Rodríguez
Laura Velázquez
Nelson Prezioso
M. Virginia Iribas
Joel Ick Pacenti
Cecilia Espinoza Lampert
Roberto Smith
Chiara Pacenti
Pablo Anselmino
Cecilia Martí
Gastón Frachetti
Silvia Altamura
Daniel Escobar
Nuevos Aires
Sixto Cristiani
Catalina Achilli
Leandro Nievas
Milagros Alfonso
Cristian Ruiz
Romina Elizabeth Díaz
Tomas Joaquín Cuervo
Rosana Cecilia Sobré
Cristian Fabian Quillotay
Nerea Gómez
Tiago Aranzabe
Andrea Alejandra Repetto
Alejandro Martín Torre
Aldana Belén Gómez
Raúl Eduardo Ramos
Natalia Antonia Muller
Emiliano Daniel Acosta
Tamara Anabella Arredondo
Roberto Mariano Brizuela
Anahí Anabel Vallejo
Agustín Lautaro García Ruiz
Mariela Verónica Méndez
Patricio Longarini
Micaela Jazmín Di Palma
Mauricio Esteban González
Marcela Elisabeth Sejas
Guillermo Darío Carrizo
María Jimena López
Cristian Mario Loff Fonseca
Ana María Offidani
Ramon Rafael Pérez
Mariela Alejandra Meconcelli
Nicolás Agustín Gómez
Selene Eva Posteraro Sánchez
Gonzalo Adrián Araujo Álvarez
Propuesta Federal
Fernando Burlando
Fabiana Martín
Fabián Amendola
Silvia Petroff
Javier Baños
Vanesa Sosa
Carlos Giuliani
Ma. Lorena Pagano
Adolfo Leguizamón Peña
Carina Arraygada
Germán Francone
Alejandra Rodríguez
Sebastián Slpizer
Rosa Del Valle Lazo
Claudio Papasidero Ricco
Gloria Ayala
Víctor Lectour
Carolina Onzari Frau
Nerio Robles
Celia Quintana
Gabriel Balbuena
Natalia Berrittella
Adrián Corzo
Norma Ramírez
Adrián Serusi
Griselda Saucedo
Jonatan Magno
Viviana Veloso
Pablo González
Gabriela Fellet
Eduardo Trejo
Gabriela Porta
Sergio Lanzini
Elena Romero
Ezequiel Arraygada
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones