Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana con claridad en San Pedro y Santa Lucía, mientras Fuerza Patria se impone en Castro y Tala

La lista de candidatos a Diputados Nacionales de La Libertad Avanza se impone con claridad en el partido de San Pedro.

Con 42 mesas escrutadas por el centro de cómputos de Fuerza Patria (único que lleva una recuento provisorio hasta el momento) la lista encabezada por Diego Santilli alcanza el 47,41 % de los sufragios, contra el 34,57% de la nómina de Jorge Taiana. Sorpresivamente, el tercer lugar es para Propuesta Federal para el Cambio, que lidera Fernando Burlando, con el 3.7%, seguido por el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño) con el 3,1% y Provincias Unidas (Florencio Randazzo) con el 2,13%.

La victoria del espacio del Presidente Javier Milei en el distrito se consolida fundamentalmente por los votos de los ciudadanos de la ciudad cabecera, en donde suma el 50 % contra apenas el 31 % de Fuerza Patria.

En Gobernador Castro, en cambio, se impone el peronismo (tal como ocurrió en septiembre) con el 50,7% contra el 39,9 de La Libertad Avanza. También gana Fuerza Patria en Río Tala, con el 45,31%, mientras que La Libertad Avanza suma el 37,7%

Por su parte, en Santa Lucía ganó la lista libertaria suma el 45,7% contra el 37,5% de Fuerza Patria.



