Elecciones en el Sindicato del Papel: Gerardo Gelabert seguirá siendo el Secretario General

Un nuevo Operativo DNI , coordinado por el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Pedro, se desarrolló con gran éxito este jueves, facilitando el acceso a la documentación a los habitantes de las localidades rurales. El operativo comenzó en Santa Lucía , donde se registró una gran concurrencia de vecinos. Durante la jornada matutina, se realizaron más de cien trámites , incluyendo renovaciones de DNI, solicitudes de nuevos documentos y gestiones relacionadas con partidas, certificados y empadronamientos. El desarrollo de la actividad fue acompañado por el Delegado Municipal, Sergio Barrios , quien supervisó el trabajo de los equipos.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El Sindicato de la Industria del Papel realiza este jueves el acto eleccionario para la renovación del mandato de la Comisión Directiva por un período de 4 años.
La elección, para la que están habilitados unos 360 afiliados, se realiza en la sede de Facundo Quiroga 75 hasta las 18 horas, y se presentó únicamente la lista Blanca "Unidad Papelera".
Gerardo Gelabert seguirá siendo el Secretario General del gremio, en el que asumirá mandato por cuarto período consecutivo. Si bien la mayoría de los dirigentes que integran la nómina ya forman parte de la conducción, hubo algunos cambios en puestos estratégicos. Walter Be será el Secretario Adjunto, Ramón Ohiler el Secretario Gremial y Pablo Diez el Prosecretario gremial. Mauricio Canabal asumirá como Tesorero, Lucas Oliva como Protesorero y Gustavo Bruno como Secretario Administrativo.
Esta es la lista completa:
Secretario General Gelabert Gerardo Ruben
Secretario Adjunto Be Walter Horacio
Secretario Gremial Ohiler Ramon Eduardo
Prosecretario Gremial Diez Pablo Mariano
Tesorero Canabal Mauricio Daniel
Protesorero Oliva Lucas Ariel
Secretario Administrativo Bruno Gustavo Ruben
Secretario de Acción Social Marsico Maximiliano Daniel
Secretario Prensa y Difusión Armendariz Matias
Secretario de Actas Fanti Dario Nicolas
Vocal Titular 1º Barrenechea Marcos Enrique
Vocal Titular 2º Turo Joaquin Alexis
Vocal Titular 3º Bardelli Luis Alberto
Vocal Titular 4º Cordoba Hugo Damian
Vocal Titular 5º Wendling Cesar Luis
Vocal Titular 6º Ligero Mariano Javier
Vocal Titular 7º Callejas Carlos Alberto
Vocal Titular 8º Basualdo Cristian Oscar
Vocal Titular 9º Gomez Claudio Marcelo
Vocal Titular 10º Santillan Marcelo Alberto
Vocal Suplente 1º Calante Hernan Horacio
Vocal Suplente 2º Desanzo Rodolfo Andres
Vocal Suplente 3º Martinez Tomas
Vocal Suplente 4º Rodriguez Walter
Vocal Suplente 5º Molteni Roberto Hector
1er Revisor de Cuenta titular Francia Hector Alberto
2do Revisor de Cuenta titular Chaves Rolando Ramon
1 Revisor de Cuenta Suplente Sarmiento Jose David
Apoderado de Lista Figari Cristian Ezequiel
Fiscal de Lista Petricio Marcelo Ceferino
Presidente Junta Electoral Tous Diego Martin
Secretario Guereta Jose Luis
Secretario Oilher Abel Damian
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones