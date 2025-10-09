Elecciones en el Sindicato del Papel: Gerardo Gelabert seguirá siendo el Secretario General

El Sindicato de la Industria del Papel realiza este jueves el acto eleccionario para la renovación del mandato de la Comisión Directiva por un período de 4 años.

La elección, para la que están habilitados unos 360 afiliados, se realiza en la sede de Facundo Quiroga 75 hasta las 18 horas, y se presentó únicamente la lista Blanca "Unidad Papelera".

Gerardo Gelabert seguirá siendo el Secretario General del gremio, en el que asumirá mandato por cuarto período consecutivo. Si bien la mayoría de los dirigentes que integran la nómina ya forman parte de la conducción, hubo algunos cambios en puestos estratégicos. Walter Be será el Secretario Adjunto, Ramón Ohiler el Secretario Gremial y Pablo Diez el Prosecretario gremial. Mauricio Canabal asumirá como Tesorero, Lucas Oliva como Protesorero y Gustavo Bruno como Secretario Administrativo.





Esta es la lista completa: