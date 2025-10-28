El SEC y la Biblioteca celebran el Día de la Soberanía con una peña callejera

Diecinueve familias de esta ciudad recibieron este martes la titularidad definitiva de sus viviendas en el marco de un emotivo acto de entrega de escrituras sociales, gestionadas por la Oficina de Escrituraciones de la Municipalidad, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. La ceremonia se desarrolló en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y se enmarca en las políticas de Regularización Dominial, según lo establecido por la Ley 24.374. Esta acción representa un avance fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los hogares y la plena pertenencia de los vecinos a sus propiedades.
El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Pedro y la Biblioteca Popular Rafael Obligado organizan una jornada de celebración popular para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional.
La iniciativa, impulsada por la Casa de la Cultura SEC "Fabián Miranda" junto a la Biblioteca, busca adherir a esta fecha histórica y especialmente relevante para la ciudad, en el marco de los 180 años de la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845–2025).
Ambas instituciones invitan a toda la comunidad a participar de una peña en la calle, que se realizará el próximo viernes 21 de noviembre a partir de las 18 horas.
El encuentro se desarrollará frente a la sede de ambas instituciones, ubicada en la calle Mitre 455, con el objetivo de compartir una jornada de celebración de la identidad y la soberanía nacional.
