El SEC y la Biblioteca celebran el Día de la Soberanía con una peña callejera

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Pedro y la Biblioteca Popular Rafael Obligado organizan una jornada de celebración popular para conmemorar el

.

La iniciativa, impulsada por la Casa de la Cultura SEC "Fabián Miranda" junto a la Biblioteca, busca adherir a esta fecha histórica y especialmente relevante para la ciudad, en el marco de los 180 años de la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845–2025).

Ambas instituciones invitan a toda la comunidad a participar de una peña en la calle, que se realizará el próximo viernes 21 de noviembre a partir de las 18 horas.

El encuentro se desarrollará frente a la sede de ambas instituciones, ubicada en la calle Mitre 455, con el objetivo de compartir una jornada de celebración de la identidad y la soberanía nacional.