El Ministro Katopodis recorrerá las obras de Ruta 1001 y acceso a Santa Lucía

Foto archivo

El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visita esta mañana el partido de San Pedro.

El funcionario provincial recorrerá la obra recientemente finalizada en la Ruta 1001. De acuerdo a lo adelantado por el Intendente Cecilio Salazar al programa "Equipo de Radio", Katopodis también estará en Santa Lucía para verificar el avance de los trabajos en el acceso a la localidad, que finalizarán la próxima semana.

Salazar indicó que aprovechará la ocasión para presentar formalmente el proyecto para un camino alternativo que permita la salida y entrada de camiones, mejorando las condiciones de transitabilidad de la traza que conecta Ruta 191 con la rotonda de Crucero General Belgrano y Ruta 1001.



