El Ministro Katopodis recorrerá las obras de Ruta 1001 y acceso a Santa Lucía

La Municipalidad de San Pedro informó que, a un mes de su puesta en marcha, el programa piloto de Educación Ambiental “Desde el Aula” logró la recuperación de 4.360 kilos de residuos reciclables secos , gracias a la activa participación de la comunidad educativa del distrito. Esta iniciativa, impulsada por la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio, se desarrolla en diversas escuelas con el objetivo central de fortalecer la conciencia ambiental desde el ámbito educativo.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
|Foto archivo
El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visita esta mañana el partido de San Pedro.
El funcionario provincial recorrerá la obra recientemente finalizada en la Ruta 1001. De acuerdo a lo adelantado por el Intendente Cecilio Salazar al programa "Equipo de Radio", Katopodis también estará en Santa Lucía para verificar el avance de los trabajos en el acceso a la localidad, que finalizarán la próxima semana.
Salazar indicó que aprovechará la ocasión para presentar formalmente el proyecto para un camino alternativo que permita la salida y entrada de camiones, mejorando las condiciones de transitabilidad de la traza que conecta Ruta 191 con la rotonda de Crucero General Belgrano y Ruta 1001.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones