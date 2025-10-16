El Club Náutico inaugura una muestra artística en el marco de su 118º Aniversario

En el marco de la celebración de su 118º Aniversario, el Club Náutico San Pedro (CNSP) inaugurará este jueves 16 de octubre a las 19 horas una muestra artística que se extenderá hasta el domingo 19, en el histórico edificio conocido como el Club Viejo.

La iniciativa, impulsada por la Comisión Directiva de la entidad, tiene como objetivo reunir y exponer obras de reconocidos artistas sampedrinos en un espacio de gran valor simbólico e histórico para la institución.

La muestra contará con la participación de: Graciela Armengol, Guillermina Berola, Miriam Bonilla, Karina Chiarella, Vicky Camascasse, Felicitas Fariña, Patricia Garavaglia, Virginia Hall, Claudio Hernández, Ernestina Iparraguirre, María Luz Méndez, Facundo Monteverde, Majo Mora, Guadalupe Nava, Pamela Rivas, José María Villafuerte y Lucas Zapulla.

La exposición tendrá acceso libre y gratuito y podrá ser visitada el jueves 16 y viernes 17 de octubre en el horario de 19 a 21 horas. El fin de semana, sábado 18 y domingo 19, el horario de visita será de 17 a 20 horas.

La actividad se realiza con la colaboración del Museo Histórico Regional “Fray José María Bottaro”.