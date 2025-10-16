Docentes de Educación Especial presentan un proyecto para crear un espacio de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad

Dos docentes de Educación Especial de la ciudad de San Pedro,, presentaron ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) un proyecto para la creación de un espacio de formación e inclusión laboral y social destinado a estudiantes con discapacidad egresados de la escuela especial.

El proyecto, ingresado el pasado martes 14 de octubre, tiene como principal objetivo "garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas, brindar contención, capacitación y favorecer su inclusión social" al finalizar la escolaridad obligatoria.

Según el documento presentado, el espacio busca "promover la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad", abordando la falta de oportunidades de inserción en el mercado formal debido a barreras de accesibilidad, escasa capacitación adaptada y prejuicios sociales.

"Consideramos fundamental acompañar a nuestros jóvenes al finalizar su escolaridad obligatoria, ofreciendo un ámbito que promueva su desarrollo integral, autonomía y participación activa en la vida social y laboral de la ciudad", señalaron las docentes en la nota elevada al HCD.

El proyecto propone que el futuro espacio sea un ámbito de "formación, producción y acompañamiento laboral", donde se desarrollen competencias para la vida y el trabajo. Los contenidos se estructuran en tres ejes: Formación y desarrollo personal, Capacitación laboral y producción (que incluiría oficios como textil, carpintería, gastronomía y reciclado) e Inserción y articulación comunitaria.

Las responsables de la iniciativa, que también es Trabajadora Social, Nadia Groppo, y la profesora Cecilia Fontana, solicitaron al HCD que analice y apoye la propuesta, "ya sea mediante la cesión o habilitación de un lugar físico adecuado" para el desarrollo de actividades educativas, formativas y laborales.

Además, anunciaron que en los próximos días presentarán una planilla de adhesiones firmada por vecinos y miembros de la comunidad educativa, "como muestra del acompañamiento y del interés social que despierta esta iniciativa".



