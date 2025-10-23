El Centro de Comercio expresó "profunda preocupación" por el cierre del supermercado Vea

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro emitió un comunicado en el que manifiesta su "profunda preocupación" ante la confirmación del cierre de la sucursal local de la cadena de supermercados Vea, que dejará a 30 familias sin empleo. La institución lamentó que la decisión empresarial se produzca en un contexto de "fuerte crisis económica" que golpea con dureza a las ciudades del interior.
La entidad lamentó las "consecuencias sociales y laborales" que genera esta situación, señalando que el impacto no solo recae sobre los trabajadores directamente involucrados, sino que afecta de manera indirecta a "comercios, proveedores y sectores vinculados".
El Centro enfatizó que en las ciudades del interior, "cada cierre representa una pérdida significativa de puestos de trabajo, de consumo y de oportunidades de desarrollo".
Desde la institución reafirmaron su compromiso de "continuar acompañando a los distintos actores de la producción, el comercio y los servicios de San Pedro, promoviendo el diálogo, la búsqueda de alternativas y las condiciones necesarias para sostener y recuperar el empleo".
Finalmente, el Centro de Comercio expresó su deseo de que se "respeten plenamente los derechos laborales" de los afectados y que, a través de la articulación entre los sectores público y privado, "se generen nuevas oportunidades que permitan su pronta reinserción en el mercado laboral".