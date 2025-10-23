El Centro de Comercio expresó "profunda preocupación" por el cierre del supermercado Vea

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro emitió un comunicado en el que manifiesta suante la confirmación del cierre de la sucursal local de la cadena de supermercados Vea, que dejará a 30 familias sin empleo. La institución lamentó que la decisión empresarial se produzca en un contexto deque golpea con dureza a las ciudades del interior.

El comunicado resalta la trayectoria de la empresa, que durante años "formó parte del entramado comercial de nuestra ciudad, brindando empleo y movimiento económico a numerosas familias sampedrinas".

La entidad lamentó las "consecuencias sociales y laborales" que genera esta situación, señalando que el impacto no solo recae sobre los trabajadores directamente involucrados, sino que afecta de manera indirecta a "comercios, proveedores y sectores vinculados".

El Centro enfatizó que en las ciudades del interior, "cada cierre representa una pérdida significativa de puestos de trabajo, de consumo y de oportunidades de desarrollo".

Desde la institución reafirmaron su compromiso de "continuar acompañando a los distintos actores de la producción, el comercio y los servicios de San Pedro, promoviendo el diálogo, la búsqueda de alternativas y las condiciones necesarias para sostener y recuperar el empleo".

Finalmente, el Centro de Comercio expresó su deseo de que se "respeten plenamente los derechos laborales" de los afectados y que, a través de la articulación entre los sectores público y privado, "se generen nuevas oportunidades que permitan su pronta reinserción en el mercado laboral".