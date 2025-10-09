El camión de Pastas y Lácteos vuelve a San Pedro y localidades

En el marco del programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, elregresará este fin de semana al partido de San Pedro, incluyendo las localidades rurales. La iniciativa busca acercar productos esenciales de calidad apara las familias del distrito.

La Municipalidad de San Pedro informó el cronograma de la unidad móvil, que recorrerá diferentes puntos a partir de este viernes y durante el sábado.

Cronograma de Venta

El viernes 10 de octubre, el Camión de Pastas y Lácteos estará presente en las siguientes localidades, frente a sus respectivas delegaciones municipales, salvo la última parada:

Río Tala: De 8:30 a 14:00 hs.

Gobernador Castro: De 8:30 a 13:00 hs.

Pueblo Doyle: De 14:00 a 15:30 hs.

Santa Lucía: De 15:30 a 18:00 hs.

Vuelta de Obligado: De 16:30 a 18:00 hs. (En Plaza Santiago Moreira).

El sábado 11 de octubre, el camión se instalará en la ciudad cabecera, San Pedro:

San Pedro: De 8:30 a 15:00 hs. (En Plaza Constitución).

La gestión municipal invitó a los vecinos a aprovechar esta oportunidad para adquirir alimentos a precios populares, destacando que la acción conjunta entre la Provincia y el Municipio "fortalece el consumo local y la economía familiar".