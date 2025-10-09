Operativo DNI continuó este jueves en Santa Lucía y Doyle

  Un nuevo Operativo DNI , coordinado por el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Pedro, se desarrolló con gran éxito este jueves, facilitando el acceso a la documentación a los habitantes de las localidades rurales. El operativo comenzó en Santa Lucía , donde se registró una gran concurrencia de vecinos. Durante la jornada matutina, se realizaron más de cien trámites , incluyendo renovaciones de DNI, solicitudes de nuevos documentos y gestiones relacionadas con partidas, certificados y empadronamientos. El desarrollo de la actividad fue acompañado por el Delegado Municipal, Sergio Barrios , quien supervisó el trabajo de los equipos.

El camión de Pastas y Lácteos vuelve a San Pedro y localidades

 


En el marco del programa Mercados Bonaerenses, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, el Camión de Pastas y Lácteos regresará este fin de semana al partido de San Pedro, incluyendo las localidades rurales. La iniciativa busca acercar productos esenciales de calidad a precios accesibles para las familias del distrito.

La Municipalidad de San Pedro informó el cronograma de la unidad móvil, que recorrerá diferentes puntos a partir de este viernes y durante el sábado.

Cronograma de Venta

El viernes 10 de octubre, el Camión de Pastas y Lácteos estará presente en las siguientes localidades, frente a sus respectivas delegaciones municipales, salvo la última parada:

  • Río Tala: De 8:30 a 14:00 hs.

  • Gobernador Castro: De 8:30 a 13:00 hs.

  • Pueblo Doyle: De 14:00 a 15:30 hs.

  • Santa Lucía: De 15:30 a 18:00 hs.

  • Vuelta de Obligado: De 16:30 a 18:00 hs. (En Plaza Santiago Moreira).

El sábado 11 de octubre, el camión se instalará en la ciudad cabecera, San Pedro:

  • San Pedro: De 8:30 a 15:00 hs. (En Plaza Constitución).

La gestión municipal invitó a los vecinos a aprovechar esta oportunidad para adquirir alimentos a precios populares, destacando que la acción conjunta entre la Provincia y el Municipio "fortalece el consumo local y la economía familiar".