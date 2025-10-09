El camión de Pastas y Lácteos vuelve a San Pedro y localidades

- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
En el marco del programa Mercados Bonaerenses, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, el Camión de Pastas y Lácteos regresará este fin de semana al partido de San Pedro, incluyendo las localidades rurales. La iniciativa busca acercar productos esenciales de calidad a precios accesibles para las familias del distrito.
La Municipalidad de San Pedro informó el cronograma de la unidad móvil, que recorrerá diferentes puntos a partir de este viernes y durante el sábado.
Cronograma de Venta
El viernes 10 de octubre, el Camión de Pastas y Lácteos estará presente en las siguientes localidades, frente a sus respectivas delegaciones municipales, salvo la última parada:
Río Tala: De 8:30 a 14:00 hs.
Gobernador Castro: De 8:30 a 13:00 hs.
Pueblo Doyle: De 14:00 a 15:30 hs.
Santa Lucía: De 15:30 a 18:00 hs.
Vuelta de Obligado: De 16:30 a 18:00 hs. (En Plaza Santiago Moreira).
El sábado 11 de octubre, el camión se instalará en la ciudad cabecera, San Pedro:
San Pedro: De 8:30 a 15:00 hs. (En Plaza Constitución).
La gestión municipal invitó a los vecinos a aprovechar esta oportunidad para adquirir alimentos a precios populares, destacando que la acción conjunta entre la Provincia y el Municipio "fortalece el consumo local y la economía familiar".
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones