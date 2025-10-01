Dos mujeres lesionadas tras el choque entre una moto y un auto

Dos mujeres resultaron cony fueron trasladadas al hospital local tras unocurrido en la tarde de ayer en la intersección de, en esta ciudad.

El hecho, cuyas causas aún son materia de investigación, se produjo a raíz de la colisión entre un automóvil marca Fiat y una motocicleta marca Guerrero.

Fuentes de la dependencia local informaron que el personal policial acudió al lugar del siniestro tras recibir un llamado de emergencia al 911.

El automóvil era conducido por un hombre de 41 años. Por su parte, la motocicleta era guiada por una joven de 21 años, quien iba acompañada por otra mujer de 40 años.

Ambas ocupantes del motovehículo fueron rápidamente asistidas y trasladadas al nosocomio local para recibir atención médica, presentando en principio lesiones de carácter leve.

En el caso interviene la Fiscalía local, que llevará adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.