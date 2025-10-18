Dos detenidos tras allanamientos por un intento de homicidio y portación ilegal de armas

Dos delincuentes fueron aprehendidos y se secuestraron armas de fuego en el marco de una serie de allanamientos realizados por la Policía de San Pedro, en una causa caratulada como Homicidio Agravado por el Uso de Armas de Fuego en Grado de Tentativa, en el contexto de un conflicto vecinal.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía local, luego de tareas investigativas, estableció la autoría del hecho y obtuvo órdenes de allanamiento expedidas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Los operativos se desplegaron de forma simultánea en cuatro domicilios de la ciudad, con un amplio dispositivo que contó con la participación de personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), los destacamentos de Gobernador Castro, Río Tala y Santa Lucía, y la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

En uno de los objetivos, ubicados en un pasillo de la calle Balcarce Bis, en el Barrio Hermano Indio, se procedió a la aprehensión en fuga de un delincuente de 37 años. En su poder, la policía secuestró una escopeta recortada calibre 16, cargada con dos cartuchos intactos, junto a otros cuatro cartuchos del mismo calibre.

Posteriormente, en el cuarto objetivo, ubicado en Balcarce al 1400, se logró la detención, con orden judicial, del delincuente de 32 años que era el principal buscado en la causa, secuestrándose además vestimenta utilizada en el hecho. El tercer allanamiento, en un pasillo del barrio Las Malvinas, arrojó resultado negativo.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07, quien imputó a los detenidos por los delitos de Homicidio Agravado por el Uso de Armas de Fuego en Grado de Tentativa en Concurso Real con Amenazas Agravadas y Portación Ilegal de Arma de Fuego en Concurso Ideal-Abuso de Armas. Ambos permanecen a disposición de la justicia.