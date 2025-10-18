Dos motociclistas hospitalizados tras sendos accidentes de tránsito

Dos accidentes de tránsito se registraron durante la jornada de ayer en distintos puntos de la ciudad, involucrando a motocicletas y resultando en el traslado de sus conductores al hospital local. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro interviene en ambos casos.

El primer incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Riobamba y Bottaro. Allí colisionaron una camioneta, conducida por un hombre de 49 años, y una motocicleta. El conductor de la moto, cuya edad no fue precisada, debió ser trasladado al nosocomio local, donde permanece internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El segundo siniestro ocurrió en la esquina de Sarmiento y Ladrida. En este hecho estuvieron involucrados un automóvil, conducido por una mujer de 40 años oriunda de la localidad de Zárate, y otra motocicleta, guiada por una mujer de 35 años. La motociclista también fue derivada al hospital para recibir atención médica.

La UFI N° 11 de San Pedro se encuentra a cargo de la investigación para determinar las causas de los dos accidentes.