Dos detenidos por incidentes, alteración del orden público y amenazas de muerte

Personal Policial aprehendió ayer a un hombre de 37 años luego de que fuera advertido en la vía pública vociferando amenazas de muerte hacia otro sujeto de 42 años, en el marco de un conflicto vecinal.

El hecho se registró en horas de la tarde en la intersección de calle Güemes y Sargento Selada, cuando efectivos en recorrida observaron una disputa entre dos masculinos. Al intervenir, el aprehendido de 37 años mantuvo una actitud hostil y no cesó con las amenazas de muerte contra su vecino.

Asimismo, en el mismo lugar, y como parte del mismo incidente, se procedió a la aprehensión del hombre de 42 años por ocasionar disturbios y alterar el orden público.

Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia. Interviene en la causa el Juzgado de Paz de San Pedro, bajo la carátula de “Amenazas” y “Disturbios en la vía pública”.