Dos aprehendidos transpotando un televisor en la vía pública sin poder justificar su procedencia

Dos hombres fueron aprehendidos por personal policial en un operativo realizado en el cruce de calles Casella y Ansaloni de esta ciudad, luego de ser interceptados mientras transportaban un televisor cuya legítima procedencia no pudieron acreditar, informaron fuentes de la fuerza.

La intervención policial se llevó a cabo tras un rápido accionar en coordinación con el Centro de Monitoreo local, que colaboró en la identificación de los movimientos de los involucrados.

Los aprehendidos fueron identificados como dos masculinos de 25 y 26 años de edad, quienes, al ser consultados sobre la posesión del electrodoméstico, incurrieron en contradicciones en sus dichos y no lograron demostrar la legalidad de su tenencia.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del televisor y a la imputación de ambos por el delito de "Averiguación de Ilícito".

El caso ya está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 11 del Departamento Judicial de San Pedro, que interviene en la causa para determinar el origen del bien secuestrado.