ATE reunió a más de 300 delegados y presentó proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo provincial

  La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó ayer un plenario de trabajadores municipales en el auditorio Eva Perón de ATE Nacional, que contó con la participación de más de 300 personas, incluyendo delegados y secretarios Generales de diferentes distritos. La representación sampedrina estuvo encabezada por el Secretario General de la seccional de ATE, Gustavo Gauna. 

Dos aprehendidos por golpear a sus hijas en episodios de violencia familiar

 


En dos procedimientos distintos realizados tras llamados al 911, personal policial de San Pedro aprehendió a dos hombres acusados de agredir físicamente a sus hijas en el marco de conflictos familiares. Ambos casos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7.

El primer incidente ocurrió en la intersección de Javier Rivero y Liniers. Al acudir al lugar por un alerta de conflicto familiar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 50 años.

Según se informó, el sujeto había agredido físicamente a su hija de 29 años tras una discusión, provocándole cortes leves y la pérdida de una pieza dentaria. La víctima fue asistida y trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia.

El agresor fue imputado por los delitos de Lesiones Leves, Amenazas e Infracción a la Ley 12.569 (Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires).

Horas después, otro hecho de violencia intrafamiliar se registró en la calle Cruz Roja al 1700. También a través de un llamado al sistema de emergencias 911, la policía se constituyó en el domicilio y aprehendió a un hombre de 40 años.

Este individuo había agredido físicamente a sus dos hijas, de 21 y 24 años de edad, causándoles lesiones de carácter leve.

El aprehendido fue trasladado a dependencia policial e imputado por los delitos de Lesiones Leves e Infracción a la Ley 12.569.

Ambos detenidos y las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la UFI N° 7 de San Pedro, a cargo de la investigación.