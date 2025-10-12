Dos aprehendidos por golpear a sus hijas en episodios de violencia familiar

En dos procedimientos distintos realizados tras llamados al 911, personal policial de San Pedro aprehendió a dos hombres acusados de agredir físicamente a sus hijas en el marco de conflictos familiares. Ambos casos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7.

El primer incidente ocurrió en la intersección de Javier Rivero y Liniers. Al acudir al lugar por un alerta de conflicto familiar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 50 años.

Según se informó, el sujeto había agredido físicamente a su hija de 29 años tras una discusión, provocándole cortes leves y la pérdida de una pieza dentaria. La víctima fue asistida y trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia.

El agresor fue imputado por los delitos de Lesiones Leves, Amenazas e Infracción a la Ley 12.569 (Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires).

Horas después, otro hecho de violencia intrafamiliar se registró en la calle Cruz Roja al 1700. También a través de un llamado al sistema de emergencias 911, la policía se constituyó en el domicilio y aprehendió a un hombre de 40 años.

Este individuo había agredido físicamente a sus dos hijas, de 21 y 24 años de edad, causándoles lesiones de carácter leve.

El aprehendido fue trasladado a dependencia policial e imputado por los delitos de Lesiones Leves e Infracción a la Ley 12.569.

Ambos detenidos y las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de la UFI N° 7 de San Pedro, a cargo de la investigación.