ATE reunió a más de 300 delegados y presentó proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo provincial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó ayer un plenario de trabajadores municipales en el auditorio Eva Perón de ATE Nacional, que contó con la participación de más de 300 personas, incluyendo delegados y secretarios Generales de diferentes distritos.

La representación sampedrina estuvo encabezada por el Secretario General de la seccional de ATE, Gustavo Gauna.

Durante el encuentro, uno de los puntos centrales fue la presentación de un proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) destinado a la totalidad de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires.

El CCT propuesto por el gremio busca "asegurar un piso de derechos" para los empleados del sector, y se instó a los participantes a "socializar y trabajar" en la propuesta en cada una de sus seccionales.

Además de abordar la necesidad de combatir la precarización laboral, los asistentes al plenario votaron de forma afirmativa y por unanimidad la urgencia de convocar a un Encuentro Nacional de Municipales.

Otro de los planteos fundamentales que surgió del debate fue la necesidad de establecer un piso salarial para que "ningún trabajador municipal de la provincia de Buenos Aires pueda ganar por debajo de lo que se necesita en la Argentina para no ser indigente".

Los delegados y secretarios generales coincidieron en la importancia de avanzar en la unificación de reclamos y la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del ámbito municipal en todo el territorio provincial y nacional.