Diecinueve familias obtuvieron sus escrituras sociales en un acto emotivo

Diecinueve familias de esta ciudad recibieron este martes la titularidad definitiva de sus viviendas en el marco de un emotivo acto de entrega de escrituras sociales, gestionadas por la Oficina de Escrituraciones de la Municipalidad, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Dorado del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y se enmarca en las políticas de Regularización Dominial, según lo establecido por la Ley 24.374. Esta acción representa un avance fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los hogares y la plena pertenencia de los vecinos a sus propiedades.

El Intendente Cecilio Salazar encabezó el encuentro junto a funcionarios provinciales: el Director de Acciones Escriturarias del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Ariel Trovero, y la Coordinadora Regional de Políticas Sociales del Ministerio, Cecilia Silva. También estuvieron presentes el Secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, y el responsable del área municipal, Javier Silva.

Durante la jornada, las autoridades destacaron el valor de estas escrituras, que trascienden lo meramente legal para convertirse en un símbolo de inclusión y pertenencia social. Se subrayó que el trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires permitió a los vecinos concretar un sueño largamente esperado, asegurando la titularidad de sus viviendas y dejando un legado para sus hijos y nietos.

Desde el equipo de gobierno local, se reafirmó el compromiso de continuar trabajando para facilitar y agilizar estos trámites, consolidando el fortalecimiento del Estado presente en materia de justicia social y regularización de la propiedad.