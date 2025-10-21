Detuvieron al presunto cabecilla del violento robo en el Vivero Santa Isabel (Video)

La Policía logró la detención del presunto autor principal y cabecilla de la banda que perpetró un violento robo el pasado 14 de junio de 2025 en la vivienda del casero del Vivero Santa Isabel, ubicado sobre la Ruta 9, kilómetro 168.5 de San Pedro.

La detención fue efectuada por la Sub DDI Baradero y la EPC Baradero, tras un allanamiento de urgencia avalado por la Dra. María del Valle Viviana, Agente Fiscal de la UFI N° 7 de San Pedro.





El robo ocurrió cuando el casero y su pareja fueron sorprendidos por cuatro hombres encapuchados y vestidos de oscuro, uno de ellos armado. Tras intimidarlos y atarles las manos con alambre, los asaltantes sustrajeron un automóvil, dos teléfonos celulares y un televisor de 42 pulgadas. El automóvil robado fue encontrado incendiado cuatro días después, en Baradero.

La detención del cabecilla fue el resultado de intensas tareas de inteligencia, seguimiento encubierto y el cruce de información telefónica, lo que permitió ubicar el domicilio donde pernoctaba el principal sospechoso. Durante este último allanamiento, se secuestraron cartuchos de escopeta y municiones calibre 38.

Este operativo se suma a cinco allanamientos previos realizados por la Sub DDI Baradero, que resultaron en la detención de otras dos personas y el secuestro de un arsenal que incluía: un revólver calibre 32, una mira telescópica, una escopeta calibre 16, cartuchería de distintos calibres, telefonía, vestimenta, un Handy, herramientas y 11 gramos de marihuana. También se secuestró una motocicleta con pedido de secuestro activo.

El individuo detenido mañana será trasladado a primera audiencia judicial. Las autoridades destacaron que este sujeto también está siendo investigado por conflictos en la zona de Islas de Baradero, presuntamente involucrado en un ataque a un residente junto a otras dos personas que ya fueron detenidas recientemente en San Pedro y San Nicolás.