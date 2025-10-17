El destino del edificio de la ex Clínica San Pedro y los pagos a trabajadoras se definen en los próximos días

 La Justicia del Trabajo de San Nicolás deberá definir en los próximos días la situación legal del edificio de la ex Clínica San Pedro, luego de que un remate judicial online fuera suspendido de manera provisoria a pesar de haberse concretado una oferta ganadora de $452.822.855,10 por el inmueble. La suspensión fue solicitada por la parte demandada, que busca pagar la sentencia que originó la subasta y evitar perder el bien. El remate había sido dispuesto por el Tribunal de Trabajo N° 3 de San Nicolás para saldar deudas por despidos de extrabajadoras, iniciada por el despido injustificado de una empleada.

Detienen a un peligroso delincuente acusado de reiterados tiroteos en el barrio Hermano Indio (Video)

 


La Policía Comunal de San Pedro ejecutó este viernes un amplio operativo que culminó con la detención de Fabián Romero (a) "Vaca", un peligroso y conocido malviviente de la zona con antecedentes por homicidio y graves hechos de robo a mano armada, acusado de ser el principal responsable de reiterados conflictos con armas de fuego en el interior y alrededores del Barrio Hermano Indio.

Las balaceras, que se sucedían a toda hora del día y la noche, habían generado alarma entre los vecinos, quienes incluso difundieron en redes sociales un video donde se observaba al sujeto manipulando y efectuando disparos a corta distancia contra una mujer.

A raíz de las denuncias receptadas en la Estación de Policía Comunal (EPC), con intervención de las UFI N° 11 y N° 7 local —la más grave de ellas bajo la órbita de esta última—, la justicia gestionó y obtuvo una orden de detención contra Romero.

El operativo de detención comenzó a las 06:00 horas de hoy e incluyó la ejecución de seis diligencias de allanamiento en el Barrio Hermanos Indios. Participó personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la dependencia, móviles de cuadrículas, Destacamentos y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) local.

Romero fue detenido en uno de los domicilios allanados y fue trasladado y alojado en la Comisaría a disposición del Juzgado de Garantías N° 1. Se lo investiga por los delitos vinculados a los tiroteos y amenazas a vecinos.

En el marco del mismo operativo, mientras se realizaban las diligencias en otro domicilio del mismo barrio, efectivos policiales observaron en el techo de una vivienda a otro reconocido malviviente local, identificado como Lucas Medina (a) "Boliyón", manipulando una escopeta recortada. El sujeto fue inmediatamente aprehendido y se procedió al secuestro del arma de fuego.

Medina fue trasladado a la EPC, donde en estas horas se están recepcionando varias denuncias de personas que habrían sido amenazadas por el aprehendido durante la noche.