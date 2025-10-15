Detienen a un joven de 22 años con marihuana durante un control policial en la vía pública

Un joven de 22 años fue aprehendido este martes en San Pedro en el marco de un operativo policial, luego de que se le encontrara en posesión de un cigarrillo de marihuana.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro y tuvo lugar en la intersección de las calles Hermano Indio y Bv. Moreno, como parte de un "operativo dinámico" de control.

Tras la detección de la sustancia, se dio inmediata intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (U.F.I.) N° 7.