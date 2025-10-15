Detienen a un joven de 22 años con marihuana durante un control policial en la vía pública

El intendente Cecilio Salazar, tomó juramento a los nuevos secretarios que integran el gabinete municipal, en un acto de renovación de su equipo que se realizó en el despacho oficial y contó con la presencia de directores, delegados, empleados y familiares. Los funcionarios que asumieron formalmente sus cargos son Isabel Carrasco como Secretaria de Salud, Luciano Arias como Secretario de Desarrollo Económico, Mariano Brañas como Secretario de Obras Públicas y Adrián Devito como Secretario de Servicios Públicos.
Un joven de 22 años fue aprehendido este martes en San Pedro en el marco de un operativo policial, luego de que se le encontrara en posesión de un cigarrillo de marihuana.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro y tuvo lugar en la intersección de las calles Hermano Indio y Bv. Moreno, como parte de un "operativo dinámico" de control.
Tras la detección de la sustancia, se dio inmediata intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (U.F.I.) N° 7.
