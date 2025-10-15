Allanan a efectivos de Policía Vial por presunta retención ilegal de $20 millones a un comerciante

Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) llevó a cabo ayer una serie de allanamientos en el marco de una investigación que involucra a efectivos de la Policía Vial de San Pedro, quienes fueron denunciados por supuestamente retener de forma ilegal una suma de 20 millones de pesos a un comerciante.

Aunque no hubo información oficial hasta el momento, trascendió que las diligencias se realizaron en al menos cuatro domicilios particulares de personal de la fuerza. Uno de los objetivos habría sido la vivienda del Teniente denunciado, así como también domicilios de las otras dos efectivas involucradas.

La causa se inició a raíz de una denuncia radicada en la UFI N° 7 de San Pedro, a cargo de la fiscal Dra. María del Valle Viviani.

Según lo que trascendió en las últimas horas, un joven comerciante oriundo de Orán, Salta, denunció que fue detenido en un operativo realizado en la balanza de San Pedro mientras se dirigía a su provincia.

El denunciante relató que tres efectivos –dos mujeres y un hombre– requisaron su vehículo y encontraron una bolsa que contenía 20 millones de pesos, dinero que, según afirmó, era producto de su actividad comercial de venta de indumentaria.

El Teniente lo habría amenazado exigiéndole: "La plata o la libertad. ¿Qué preferís? Te vas o te quedás preso 5 años. Andate". El joven, ante la situación, decidió retirarse del lugar y posteriormente radicó la denuncia ante la Fiscalía.

Según las versiones que circulan, una de las mujeres implicadas sería la Jefa del Departamento Vial de San Pedro, quienes responden directamente al Comisario Mayor César Do Santos.