Detienen a un hombre en Santa Lucía con pedido de captura por abuso sexual

En un claro intento de evadir la acción policial, delincuentes aún no identificados descartaron una importante cantidad de mercadería y herramientas en la vía pública, que fueron secuestradas por personal policial en un operativo. El hecho ocurrió ayer cuando efectivos policiales realizaban una recorrida por la zona de las calles Basabilbaso y H. Zanuccoli. Allí, observaron cómo varias personas abandonaban los elementos para darse a la fuga de inmediato.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un hombre de 36 años fue detenido ayer por personal policial del Destacamento de Santa Lucía, en el marco de una causa por abuso sexual por la cual pesaba sobre él una orden de detención judicial.
Fuentes del destacamento local informaron que la detención se concretó en la calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre Hermano Rivarola y Presidente Perón. La aprehensión fue efectivizada tras diversas averiguaciones realizadas por los agentes.
El detenido registraba una orden de detención activa por la causa de abuso sexual.
Interviene en la causa el Juzgado de Garantías de San Nicolás, el cual dispuso la notificación formal del individuo y su inmediato alojamiento en el sector de calabozos.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones