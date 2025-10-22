Detienen a un hombre en Santa Lucía con pedido de captura por abuso sexual

Un hombre de 36 años fue detenido ayer por personal policial del Destacamento de Santa Lucía, en el marco de una causa porpor la cual pesaba sobre él una orden de detención judicial.

Fuentes del destacamento local informaron que la detención se concretó en la calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre Hermano Rivarola y Presidente Perón. La aprehensión fue efectivizada tras diversas averiguaciones realizadas por los agentes.

El detenido registraba una orden de detención activa por la causa de abuso sexual.

Interviene en la causa el Juzgado de Garantías de San Nicolás, el cual dispuso la notificación formal del individuo y su inmediato alojamiento en el sector de calabozos.