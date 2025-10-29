Detienen a un delincuente condenado a prisión por un crimen con uso de arma de guerra

Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas en la vía pública de esta ciudad, en cumplimiento de una orden judicial por una grave condena penal que involucra delitos de alta complejidad. La captura se concretó en la calle Ansaloni al 1800.

El operativo, llevado a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), se basó en una orden de detención emitida por el Tribunal en lo Criminal N° 01 de San Nicolás.

La detención se realizó en el marco de una causa por la que el hombre deberá purgar una condena de entre 8 y 11 años de prisión.

Los delitos que motivaron la sentencia incluyen Homicidio Doblemente Agravado por el Uso de Arma de Fuego y por la Participación de un Menor en Tentativa, en concurso real con Portación Ilegal de Arma de Guerra.

El Tribunal interviniente dispuso que el detenido permanezca alojado en la comisaría local hasta su remisión a la unidad carcelaria para el cumplimiento de la pena.