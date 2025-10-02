Detienen en plena fuga a conocido delincuente tras violento asalto en una zapatería

Personal policial delde la comisaría local logró la aprehensión de unen la tarde de ayer, luego de que este intentara escapar tras cometer un violento asalto en una zapatería céntrica.

El rápido accionar de los efectivos se concretó en la intersección de calle Aulí y Avenida 11 de Septiembre, donde interceptaron al sujeto que intentaba darse a la fuga a bordo de una bicicleta.

Momentos antes, el aprehendido había sustraído unaen el interior de un local comercial del rubro zapatería, ubicado en. La víctima, una mujer dey propietaria del comercio, fue sorprendida por el delincuente en la vereda. Mediante, el asaltante la encerró para luego concretar el robo y emprender la huida.

Al momento de la detención, los agentes le secuestraron la cartera robada, así como un arma de fabricación casera, tipo faca o punta, que portaba en su poder.

El sujeto quedó a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía N° 07 del Departamento Judicial local.