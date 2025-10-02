Detienen en plena fuga a conocido delincuente tras violento asalto en una zapatería

La Secretaría de Salud implementó una serie de charlas educativas sobre salud sexual y reproductiva en diversas instituciones educativas del partido, con el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso a la información. Las jornadas estuvieron a cargo de la Dra. Pía Robles y contaron con la colaboración activa del equipo de Salud Comunitaria municipal.
Personal policial del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local logró la aprehensión de un conocido delincuente de 42 años en la tarde de ayer, luego de que este intentara escapar tras cometer un violento asalto en una zapatería céntrica.
El rápido accionar de los efectivos se concretó en la intersección de calle Aulí y Avenida 11 de Septiembre, donde interceptaron al sujeto que intentaba darse a la fuga a bordo de una bicicleta.
Momentos antes, el aprehendido había sustraído una cartera de cuero en el interior de un local comercial del rubro zapatería, ubicado en Pellegrini N° 1000. La víctima, una mujer de 75 años y propietaria del comercio, fue sorprendida por el delincuente en la vereda. Mediante intimidación verbal y agresión física, el asaltante la encerró para luego concretar el robo y emprender la huida.
Al momento de la detención, los agentes le secuestraron la cartera robada, así como un arma de fabricación casera, tipo faca o punta, que portaba en su poder.
El sujeto quedó a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía N° 07 del Departamento Judicial local.
